Der russische Rubel steckt in Schwierigkeiten, da die Sanktionen des Westens zunehmen und die Energiepreise sinken. Der USD/RUB-Wechselkurs ist in den letzten sechs Monaten in Folge sprunghaft angestiegen und bewegt sich nun in der Nähe des höchsten Niveaus seit dem 1. März letzten Jahres. Vom Tiefststand im Jahr 2022 ist er um über 74 % gestiegen.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht weiter

Der USD/RUB-Kurs hat sich gut entwickelt, da die Anleger auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine reagierten. Im Verlauf des Krieges hat die Ukraine in dieser Woche mehrere Drohnenangriffe auf Moskau gestartet. Wie erwartet, verurteilte Russland die Angriffe und vergaß dabei den Schaden, den es in der Ukraine angerichtet hat. Drohnenangriffe in Kiew sind in letzter Zeit keine Seltenheit mehr.

Die Folgen dieser Drohnenangriffe sind, dass der Krieg in der Ukraine in absehbarer Zeit weitergehen wird. Außerdem sind die jüngsten Vermittlungsversuche führender Politiker aus aller Welt, darunter Afrikaner und Chinesen, an eine Mauer gestoßen.

Der USD/RUB-Kurs stieg, als die Anleger auf die jüngsten Aussagen der russischen Zentralbank reagierten. In ihrer Juli-Sitzung beschloss die Bank, ihren Zinssatz unverändert bei 7,5 % zu belassen, wo er seit mehreren Monaten liegt.

Darin wurde gewarnt, dass die Wirtschaft vor einem Doppelschlag stehe, der ihre Erholung beeinträchtigen könnte. Erstens besteht ein anhaltender Arbeitskräftemangel, nachdem viele Fachkräfte das Land verlassen haben. Zweitens erhöht die Regierung ihre Kreditaufnahme, um ihre Kriegsanstrengungen zu unterstützen.

Jüngste Daten zeigten, dass das Haushaltsdefizit Russlands wächst, da die Rohstoffpreise sinken. Daraufhin kündigte die Regierung eine große „Windfall Tax“ an, um das Defizit auszugleichen. Sie hofft, dass die neuen Steuern dazu beitragen werden, über 300 Milliarden Rubel zur Finanzierung des Krieges aufzubringen.

Positiv zu vermerken ist, dass sich die Energiepreise stabilisieren: Brent-Rohöl wird bei 75 $ gehandelt und Erdgas erholt sich wieder auf 2,76 $. Der Gaspreis ist in den letzten 30 Tagen um etwa 25 % gestiegen.

USD/RUB Technische Analyse

Der USD/RUB-Kurs hat in den letzten Monaten ein spektakuläres Comeback erlebt. Auf dem Tages-Chart hat sich das Paar über die 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitte bewegt. Es ist ihm gelungen, die wichtige Widerstandsmarke bei 83,57 in eine Unterstützung umzuwandeln.

Das Paar ist auch auf die Oberseite des in Orange dargestellten Aufwärtstrends gestiegen. Es steckt auch am 38,2% Fibonacci Retracement Level fest. Während der allgemeine Trend aufwärts gerichtet ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Währungspaar die Unterstützung bei 83,57, ~7 % unter dem aktuellen Niveau, erneut testen wird.