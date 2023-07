Der USD/PKR-Kurs fiel auf den niedrigsten Stand seit dem 5. März, als die Anleger über das jüngste Rettungspaket des IWF nachdachten. Er notierte bei 275,38, was deutlich unter dem bisherigen Jahreshöchstwert von 297,12 lag.

Die pakistanische Rupie ist weiterhin gefährdet

Copy link to section

Eine der wichtigsten Forex-Nachrichten aus den Schwellenländern kam kürzlich, als Pakistan eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds erzielte. Die Vereinbarung bedeutet, dass das Land ein Darlehen in Höhe von 3 Mrd. $ bekommt, das die Zahlungsunfähigkeit des Landes verhindert.

Wie ich bereits geschrieben hatte, hätte das Land bei einem Zahlungsausfall die schlimmste Wirtschaftskrise der Neuzeit erlebt. Daher wird das Darlehen der Regierung mehr Spielraum für eine Erholung geben.

Trotz alledem glaube ich, dass die Stärke der pakistanischen Rupie eine Überreaktion darstellt und nur von kurzer Dauer sein wird. Einerseits zeigen die Daten, dass die meisten Länder, die IWF-Rettungspakete erhalten, noch eine Weile unter Druck stehen.

Beispielsweise bleibt die Sri-Lanka-Rupie trotz der vor einigen Jahren durchgeführten Rettungsmaßnahmen nahe ihrem Rekordtief.

Außerdem ist Pakistan noch nicht über den Berg, denn in den kommenden Jahren werden Milliarden von Krediten fällig. In diesem Monat beginnt die Rückzahlung von 25 Mrd. $ an Schulden. Daher sind die Analysten der Ansicht, dass die Rettungsgelder nicht ausreichend waren. In einem Vermerk schrieben die Analysten von Fitch:

Obwohl der IWF wahrscheinlich Zusicherungen für eine solche Finanzierung gesucht und erhalten hat, besteht das Risiko, dass sich diese als unzureichend erweisen könnten, insbesondere wenn sich die Leistungsbilanzdefizite wieder ausweiten.

Das andere große Risiko für Pakistan besteht darin, dass die Nachfrage nach seinen Waren international sinkt. Die jüngsten Daten zeigten, dass die Exporte des Landes im Juni um 19 % zurückgingen, der zehnte Rückgang in Folge. Auch die Importe sind aufgrund der abgewerteten Währung zurückgegangen.

USD/PKR-Prognose

Copy link to section

USD/PKR-Chart via TradingView

Der USD gegenüber der pakistanischen Rupie verzeichnete nach dem IWF-Rettungsabkommen einen Rückgang. Vor dem Rückgang hatte das Währungspaar ein Kopf-Schulter-Muster gebildet, was normalerweise ein Abwärtssignal ist. Das Währungspaar ist unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen.

Außerdem ist der aktuelle Kurs wichtig, da er am 6. Februar den höchsten Stand darstellte. Der MACD hat sich unter den neutralen Punkt bewegt. Daher vermute ich, dass der USD/PKR-Kurs wieder ansteigen wird, wenn die Begeisterung über die Rettungsaktion nachlässt. Daher glaube ich, dass das Währungspaar die nächste wichtige Widerstandsmarke bei 287 erneut testen wird.