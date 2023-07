Twitter droht, Meta Platforms wegen seiner neuen „Threads“-App zu verklagen

Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) bleibt heute im Fokus, nachdem Elon Musk damit gedroht hat, das Unternehmen wegen „Threads“ zu verklagen – einer kürzlich gestarteten App, von der der Instagram-Besitzer hofft, dass sie mit Twitter konkurrieren kann.

Was Twitter in seinem Brief an Meta Platforms Inc. schrieb

Alex Spiro – ein leitender Anwalt von Musk & Co. schickte heute Morgen einen Brief an Mark Zuckerberg, in dem er Meta Platforms beschuldigte, sich an Folgendem zu beteiligen:

Systematische, vorsätzliche und unrechtmäßige Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und anderem geistigen Eigentum von Twitter.

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Die Nachricht kommt, nachdem Meta Platforms aus den Milliarden von Nutzern, die es bereits auf Instagram hat, Kapital geschlagen hat und innerhalb von 24 Stunden nach dem Start am Mittwoch mehr als 30 Millionen Anmeldungen für seine neue, Twitter-ähnliche App verzeichnen konnte (hier mehr dazu).

Aufgrund regulatorischer Bedenken ist Threads jedoch in Irland und der EU noch nicht verfügbar.

Meta sagt, ehemalige Twitter-Mitarbeiter arbeiten nicht an „Threads“

Meta Platforms hat Dutzende Mitarbeiter eingestellt, die Twitter unter Elon Musk entlassen hatte.

Der Milliardär behauptet, dass das Unternehmen seine ehemaligen Mitarbeiter zur Entwicklung einer Nachahmer-App benutzt hat, da einige von ihnen Zugang zu vertraulichen Informationen gehabt haben könnten. In dem Brief an Zuckerberg heißt es:

Twitter beabsichtigt, seine Rechte an geistigem Eigentum strikt durchzusetzen und fordert Meta auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Nutzung von Geschäftsgeheimnissen oder anderen streng vertraulichen Informationen von Twitter einzustellen.

Als Reaktion auf die Anschuldigung bestätigte Meta-Sprecher Andy Stone heute, dass keiner der ehemaligen Twitter-Mitarbeiter an Threads gearbeitet hat. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt die Aktie des multinationalen Technologiekonzerns immer noch um satte 130 % über dem Wert zu Beginn des Jahres.