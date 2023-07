Die Palladium– und Platinpreise haben sich in den letzten Tagen wieder erholt, auch wenn die Sorgen um die Nachfrage andauern. Platin ist von seinem bisherigen Jahrestief von 880 $ auf derzeit 960 $ gestiegen. In ähnlicher Weise ist der Palladiumpreis von 1.198 $ auf 1.300 $ gestiegen. Die beiden Metalle liegen etwa 15 % bzw. 22 % unter ihren Höchstständen in diesem Jahr.

Bedenken hinsichtlich der Nachfrage bleiben bestehen

Palladium und Platin sind beliebte Edel- und Industriemetalle. Als Industriemetalle werden die beiden Platingruppenmetalle (PGM) als Katalysatoren vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt.

Die beiden Metalle entwickeln sich gut, wenn die Automobilnachfrage steigt und die Zinsen sinken. Die jüngsten Wirtschaftszahlen senden gemischte Signale in Bezug auf diese Metalle. Am Donnerstag veröffentlichte Daten zeigten beispielsweise, dass die europäische Industrieproduktion im Mai dieses Jahres um 2,2 % zurückging. Dies ist wichtig, da Europa einer der größten Akteure in der Automobilindustrie ist.

Die Industrie- und Fertigungsproduktion im Vereinigten Königreich ging zurück. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes fiel um 0,2 %, während die Industrieproduktion um 0,6 % zurückging.

Zusätzliche Daten zeigten, dass Chinas Exporte und Importe im Juni erneut einbrachen. Dies ist wichtig, da China einer der größten Käufer von Platin und Palladium weltweit ist. Der gleiche Trend findet in den USA statt. Daher können wir anhand dieser Frühindikatoren davon ausgehen, dass die Nachfrage nach den beiden Metallen etwas schwach sein wird.

Ein weiterer Grund zur Sorge um die Nachfrage ist das Wachstum von Elektrofahrzeugen. Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren (ICE) benötigen EVs keine Katalysatoren. Daher könnte die Nachfrage in diesem Jahr etwas schwächer ausfallen.

Positiv zu vermerken ist, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungsphase bald beenden wird, was erklärt, warum der US-Dollar-Index (DXY) in letzter Zeit eingebrochen ist. Die Verbraucherinflation sank im Juni auf 3 %, während die Kerninflation auf 4,8 % fiel. In den meisten Zeiträumen besteht ein umgekehrtes Verhältnis zwischen dem US-Dollar und wichtigen Metallen wie Platin und Palladium.

Preisprognose für Platin

Auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir, dass der Platinpreis in diesem Monat auf einen Tiefstand von 884 $ gefallen ist. Seitdem hat er ein starkes Comeback erlebt und ist über die wichtigen 25- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte gestiegen. Die beiden Durchschnitte haben ein steigendes Crossover-Muster gebildet, was ein Aufwärtssignal ist.

Darüber hinaus ist Platin auch über den wichtigen Widerstand bei 901,90 $, dem Tiefststand im Februar, gestiegen. Besonders wichtig ist, dass sich auf dem Chart ein umgekehrtes Cup-and-Handle-Muster gebildet hat, was ein Abwärtssignal darstellt. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Platinpreise ihren Abwärtstrend wieder aufnehmen werden, wobei die erste Unterstützung bei 900 $ liegt.

Preisprognose für Palladium

Auf dem 4-Stunden-Chart ist zu erkennen, dass der Palladiumpreis bei 1.206 $ eine starke Unterstützung gefunden hat. Es bildete sich ein Double-Bottom-Muster, was normalerweise ein Aufwärtssignal ist. Das Metall hat sich nun über die Oberseite des absteigenden Channels bewegt. Es ist auch über die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte gestiegen. Der Relative Strength Index (RSI) hat sich dem überkauften Bereich genähert.

Es ist daher wahrscheinlich, dass die Palladiumpreise weiter steigen werden, während die Käufer den wichtigen Widerstand bei 1.427 $ anpeilen, der etwa 10 % über dem derzeitigen Niveau liegt.