Der USD/SEK-Wechselkurs ist in dieser Woche stark eingebrochen. Er ist in den letzten sieben Tagen in Folge gefallen und hat den niedrigsten Stand seit dem 10. Mai erreicht. Gegenüber dem Höchststand im Juni ist das Paar um mehr als 7,21 % abgestürzt.

Schwedens Verbraucherinflation steigt an

Der Absturz des USD/SEK setzte sich nach den jüngsten Daten zum US-Verbraucherpreisindex (VPI) fort. Nach Angaben des US-Büros für Arbeitskräftestatistiken (BLS) sank die Gesamtinflation von 4,1 % im Mai auf 3 % im Juni.

Die Kerninflation ging von 5,1 % im Mai auf 4,8 % im Juni zurück. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Inflation in den kommenden Monaten weiter sinken wird. Analysten gehen davon aus, dass sich die Inflation in den nächsten Monaten auf das Ziel der Fed von 2 % zubewegen wird.

Dies bedeutet, dass die Fed beschließen wird, die Zinserhöhungen zu pausieren, nachdem sie sie im Juni um 0,25 % erhöht hat. Außerdem zeigten die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) in der vergangenen Woche, dass sich der Arbeitsmarkt weiter abschwächt.

Weitere SEK-Nachrichten gab es am Freitag, als Schweden die neuesten Inflationsdaten veröffentlichte. Nach Angaben der Statistikbehörde stieg der Verbraucherpreisindex von 0,3 % im Mai auf 1,1 % im Juni. Ökonomen erwarteten einen sprunghaften Anstieg der Inflation auf 0,8 %.

Dieser Anstieg lag im Jahresvergleich bei 9,3 % und damit über der Medianschätzung von 9,1 %. Der Verbraucherpreisindex zu konstanten Zinssätzen stieg im Jahresvergleich um 6,4 %.

Es ist daher wahrscheinlich, dass die Riksbank die Zinsen in den nächsten Sitzungen weiter anheben wird. Die Bank hob die Zinssätze um 0,25 % auf 3,75 % an. Im April 2022 hatte sie die Zinsen um 0,25 % erhöht.

USD/SEK Technische Analyse

USD/SEK-Chart via TradingView

Der USD/SEK-Wechselkurs ist in dieser Woche weiter gefallen. Er bewegte sich unter die wichtige Unterstützungsmarke bei 10,56, dem Tiefststand vom 19. Juni. Gleichzeitig bewegte sich das Paar unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten. Bei ~11 bildete sich ein Triple-Top-Muster, das in der Preisaktionsanalyse in der Regel ein Abwärtssignal ist.

Das USD/SEK-Paar hat sich unterhalb des Ichimoku-Wolken-Musters bewegt. Es hat den Relative Strength Index (RSI) unterschritten und der Stochastic Oscillator ist in den überverkauften Bereich gerutscht. Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 10 anpeilen.