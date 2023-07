Der EUR/USD-Kurs stieg diese Woche weiter an, da der US-Dollar-Index (DXY) auf den niedrigsten Stand seit letztem Jahr fiel. Das Paar ist in den letzten sieben Tagen in Folge gestiegen und hat den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht.

Divergenz zwischen Fed und EZB

Der EUR/USD-Wechselkurs befand sich in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend. Diese Rallye setzte sich diesen Monat fort, nachdem die USA eine Reihe schwacher Wirtschaftszahlen veröffentlichten.

Beschäftigungsdaten zeigten, dass der Arbeitsmarkt an Schwung verlor, obwohl die Arbeitslosenquote auf 3,6 % sank. Die Wirtschaft hat im Juni über 209.000 Arbeitsplätze geschaffen, während das Statistikamt die Schätzungen der vorangegangenen zwei Monate nach unten korrigierte.

Unterdessen warnten die diese Woche veröffentlichten Inflationsdaten, dass die USA in den nächsten Monaten in eine Deflation abrutschen könnten. Erstens zeigten chinesische Daten, dass die Inflation im Juni bei 0,0 % lag und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich die Situation verschlimmert.

In den Vereinigten Staaten sanken die Gesamtdaten zum Verbraucherpreisindex von 4,1 % im Vormonat auf 3 %. Er ist von einem Höchststand von 9,1 % während der Pandemie gesunken. Wenn sich der Trend fortsetzt, besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation bald unter 2 % sinken wird.

Daher bedeutet eine Kombination aus sinkender Inflation, einem schwachen Arbeitsmarkt und einer invertierten Zinsstrukturkurve, dass die Fed wenig Spielraum für weitere Zinserhöhungen hat. Ich erwarte, dass er diesen Monat um 0,25 % ansteigt und dann eine strategische Pause einlegt.

Daher ist das EUR/USD-Paar sprunghaft angestiegen, da das Szenario in Europa anders ist. Während die Inflation in Spanien unter 2 % gesunken ist, herrscht in den meisten Ländern ein starker Inflationsdruck. Daher muss die EZB noch mindestens zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen.

EUR/USD Technische Analyse

Der Wochen-Chart zeigt, dass sich das EUR/USD-Paar in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Mittlerweile liegt er leicht über dem wichtigen Widerstandsniveau bei 1,1104, dem höchsten Punkt am 24. April. Am wichtigsten ist, dass das Paar über den 200-Wochen gleitenden Durchschnitt stieg, was signalisiert, dass die Käufer immer noch die Kontrolle haben.

Daher sind die Aussichten für dieses Währungspaar positiv, wobei die nächste wichtige Marke bei 1,1500 liegt. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 1,1100 würde diese optimistische Sichtweise zunichte machen.