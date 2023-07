Der LAZR-Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um etwa 50 % gestiegen, bleibt aber etwa 33 % unter dem Jahreshöchstwert. Insgesamt ist die Aktie von ihrem Allzeithoch um über 80 % eingebrochen.

Das Wachstum beschleunigt sich

Luminar ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit einem Wert von über 2,6 Mrd. $. Das Unternehmen entwickelt Lidar-Technologien, die in den nächsten Jahren voraussichtlich schnell wachsen werden. Daher erwarten Analysten, dass das Unternehmen im nächsten Jahrzehnt ein starkes Wachstum verzeichnen wird.

Der Umsatz von Luminar belief sich im Jahr 2022 auf über 40 Mio. $ und lag damit über dem Vorjahreswert von 31 Mio. $. Analysten erwarteten einen Umsatz von über 80 Mrd. $. Von SeekingAlpha zusammengestellte Daten zeigen, dass Analysten in diesem Jahr einen Umsatz von 86 Mio. $ erwarten. Sie gehen davon aus, dass es im Jahr 2024 256 Mio. $ und im Jahr 2030 4,8 Mrd. $ erreichen wird.

Das ist ein hervorragendes Wachstum für ein Unternehmen, das vor einigen Jahren mit dem Versand seiner Produkte begonnen hat. Analysten gehen auch davon aus, dass Luminar in den nächsten drei Jahren weiterhin in der Verlustzone bleiben wird. Der Jahresverlust für dieses Jahr wird 77 Cent pro Aktie betragen, gefolgt von 49 und 13 Cent pro Aktie in den folgenden zwei Jahren.

Daher kommt es für ein Unternehmen, das immer noch Bargeld verbrennt, vor allem auf die Stärke seiner Bilanz an. In diesem Fall muss das Unternehmen in der Lage sein, sein Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig eine Verwässerung der Aktionäre zu vermeiden.

Der Bargeldbestand von Luminar war eine Zeit lang hoch, aber er sinkt. Das Unternehmen beendete das letzte Quartal mit über 422 Mio. $ an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen. Die Barmittel beliefen sich auf über 89 Mio. $, während die kurzfristigen Anlagen mehr als 322 Mio. $ ausmachten.

Obwohl dies eine starke Zahl ist, liegt sie auch unter den 706Mio. $ im gleichen Quartal des Jahres 2022. Dennoch glaube ich, dass das Unternehmen über die Mittel verfügt, die es zur Finanzierung seines Wachstums benötigt, und gleichzeitig eine Verwässerung der Aktionäre vermeidet.

Wie geht es mit dem LAZR-Aktienkurs weiter?

Luminar wird an der Wall Street nicht sehr beachtet. Die meisten Wall-Street-Analysten, die das Unternehmen verfolgen, haben ihr Kursziel gesenkt. Citigroup und Cowen haben ihre Prognosen für die Aktie auf 18 $ bzw. 10 $ gesenkt. Die einzigen positiven Analysten kommen von Jefferies und Goldman Sachs.

Ich glaube, dass Luminar ein gutes Unternehmen ist, das seine Verluste in den kommenden Jahren begrenzen wird. Das Unternehmen hofft, noch in diesem Jahr einen positiven Bruttogewinn zu erwirtschaften. Ich gehe auch davon aus, dass das Unternehmen im gleichen Zeitraum seinen Umsatz deutlich steigern wird.

Daher ist meine Bewertung für den LAZR-Aktienkurs neutral mit einer steigenden Tendenz. Ich glaube, dass die Aktie im Laufe des Jahres das bisherige Jahreshoch von 10,28 $ wieder erreichen könnte.