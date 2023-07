Die Preise für Mais und Weizen stiegen am Montag sprunghaft an, nachdem Russland aus dem Abkommen über die Schwarzmeer-Getreideinitiative ausstieg. Der Weizenpreis stieg den dritten Tag in Folge und erreichte ein Hoch von 675 $. Ebenso ist der Maispreis auf 5,6 $ gestiegen, etwa 9 % über dem niedrigsten Stand in diesem Monat.

Schwarzmeer-Getreideabkommen

Die größten Rohstoffnachrichten kam aus Russland, wo die Regierung erklärte, sie werde das Schwarzmeer-Getreideabkommen nicht verlängern. Dies ist ein wichtiges Abkommen, das es der Ukraine ermöglicht, ihr Getreide sicher durch das Schwarze Meer zu exportieren. Sie wurde ursprünglich in der Türkei getroffen.

Analysten gingen davon aus, dass das Abkommen in diesem Jahr ausläuft, da Russland der Ansicht ist, dass es während des Kampfes Zugeständnisse gemacht hat. Gleichzeitig sind die Regierung und die Öffentlichkeit der Ansicht, dass das Land im Gegenzug nicht allzu viel gewonnen hat.

Russland hat mehrere Forderungen gestellt. Beispielsweise hat es die Vereinten Nationen aufgefordert, ihre Friedensmission in Mali einzustellen. Es hat westliche Länder davor gewarnt, Waffen an die Ukraine zu liefern. Und letzte Woche kritisierte die Regierung die NATO dafür, dass sie der Ukraine Sicherheitsgarantien angeboten habe.

Die Entscheidung Russlands, das Schwarzmeer-Getreideabkommen zu beenden, erfolgte wenige Stunden, nachdem ukrainische Streitkräfte eine wichtige Brücke bombardiert hatten, die die Ukraine mit der Krim verbindet. Infolgedessen stoppten die Behörden den Fahrzeugverkehr über die Brücke.

Die Ukraine ist ein wichtiger Getreideverkäufer

Die Preise für Mais und Weizen stiegen daher, da die Anleger in den kommenden Monaten mit Versorgungsunterbrechungen rechneten. Dies ist bemerkenswert, da Russland und die Ukraine führende Lieferanten wichtiger Agrarrohstoffe wie Mais und Weizen sind.

Die Ukraine ist nach den USA und Argentinien der drittgrößte Maisexporteur. Es ist außerdem der fünftgrößte Weizenexporteur nach Russland, den USA, Australien und Kanada. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Handelsströme auf dem Agrarmarkt gestört werden.

Dennoch besteht die Möglichkeit, dass Russland das Schwarzmeer-Getreideabkommen zu Verhandlungszwecken nutzt. Zum einen liegt der Deal in seinem Interesse, weil die Lagerbestände nach einer Rekordernte in diesem Jahr stark ansteigen.

Unterdessen bestehen Bedenken, dass sich die anhaltende Trockenwettersituation auf die Weizenpreise auswirken wird. Der letzte Woche veröffentlichte WASDE-Bericht zeigte, dass die Produktion in den meisten Ländern wie Argentinien und Europa in diesem Jahr geringer ausfallen wird. In dem Bericht hieß es:

Die EU-Produktion ist um 2,5 Millionen Tonnen auf 138 Millionen Tonnen gesunken, da die anhaltende Trockenheit die Ertragsaussichten vor allem in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien beeinträchtigt. Die Prognose für die Weizenproduktion in Argentinien wird um 2 Millionen Tonnen auf 17,5 Millionen gesenkt, basierend auf überarbeiteten Schätzungen der Regierung zur bepflanzten Fläche.

Es wird erwartet, dass die Maisproduktion in den kommenden Monaten aufgrund der vergrößerten Anbaufläche in den USA weiter steigen wird, wie ich hier geschrieben habe. Auch in Brasilien, Kanada und der Ukraine wird mit einem Produktionsanstieg gerechnet.