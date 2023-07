Chancer sammelt schnell 794.000 $ in der ersten Phase des Vorverkaufs, während sich Goldanleger auf Krypto stürzen

Die Möglichkeit, gegen Gleichaltrige auf fast jedes Ereignis zu wetten, ist auf den Prognosemärkten unbekannt, ganz zu schweigen von den Aktivitäten, die auf der Blockchain stattfinden. Chancer macht dies jedoch möglich, und die Anleger sind begeistert. Einen Monat nach dem Start des Vorverkaufs von Chancer hat das Projekt 794.045 $ in der ersten Phase aufgebracht. Der schnelle Verkauf von Chancer findet in einer Zeit statt, in der Goldanleger einen erhöhten Appetit auf Kryptowährungen zeigen.

Goldanleger verlangen nach Kryptowährungen

Larry Fink, CEO von BlackRock, stellt fest, dass Goldanleger zunehmend Interesse an Kryptowährungen haben. Laut Fink ist die Zahl der Goldanleger, die sich nach der Rolle von Kryptowährungen erkundigen, gestiegen.

Laut Fink erfordert die jüngste Abwertung des Dollars im Vergleich zu seiner Aufwertung in den letzten fünf Jahren ein internationales Krypto-Produkt. Die börsengehandelten Fonds (ETFs) erfüllen diese Rolle und stoßen auf ein wachsendes Anlegerinteresse.

Die Ansichten von Fink sind einflussreich, da es sich bei BlackRock um die größte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt handelt. Der Vermögensverwalter mit einem Volumen von 8,5 Bio. $ beantragte vor kurzem einen Spot-Bitcoin-ETF, um der Nachfrage der Anleger nachzukommen.

Das gestiegene Interesse an Krypto zeigt, wie die neue Anlageklasse traditionelle Märkte revolutioniert. Die Chance, Wetten auf die Blockchain zu übertragen und Anlegern neue Verdienstmöglichkeiten zu bieten, könnte den Sektor umkrempeln und Projekten wie Chancer zugutekommen.

Die Idee hinter Chancer

Chancer wird von der Idee angetrieben, Anlegern Flexibilität beim Wetten zu geben, anstatt sich auf die Quoten, Märkte und Regeln der Buchmacher zu verlassen. Denken Sie an irgendetwas, auf das Sie wetten möchten: ein Freund, der in der Lotterie gewinnt, ein Kandidat X, der eine Wahl gewinnt, oder ein wahrscheinliches Ergebnis wie Regen am Weihnachtstag. Chancer macht diese Wetten möglich.

Im Wesentlichen erstellen die Nutzer ihren Wettmarkt mithilfe eines dezentralen Ökosystems für die Ereignisse, auf die sie wetten möchten. Sie legen ihre Regeln und Quoten fest und bestimmen, wie sie ihre Gewinne einfordern können. Da es sich um eine Peer-to-Peer-Anwendung handelt, können Anleger Freunde auffordern, sich ihren Wettmärkten anzuschließen oder an den von anderen geschaffenen Märkten teilzunehmen.

Als P2P-Plattform erhöht Chancer die Flexibilität beim Wetten, erweitert den Umfang der Wettmöglichkeiten für Anleger und führt neue Verdienstmöglichkeiten ein. Als solches ist Chancer ein Störfaktor für traditionelle Wettmarker.

Was ist das Anlagemodell von Chancer?

Chancer ist nicht nur eine Wettplattform. Benutzer werden befähigt und motiviert, die Plattform weiter auszubauen. Abgesehen von den Einnahmen aus erfolgreichen Wettergebnissen profitieren Benutzer von der Schaffung und Teilnahme an Chancer-Märkten. Benutzer erhalten ermäßigte Gebühren für die Märkte, die sie erstellen oder denen sie beitreten.

Chancer ist auch eine Möglichkeit, passives Einkommen zu erzielen. Tokens können eingesetzt werden und bieten so die Möglichkeit, Erträge zu erwirtschaften. Einnahmen werden auch durch eine Share2Earn-Funktion generiert, die sich darauf konzentriert, die Plattform bei mehr Benutzern bekannt und beliebt zu machen.

Chancers Roadmap

Chancer bietet eine ehrgeizige Roadmap vom Vorverkauf bis zur vollständigen Inbetriebnahme der Plattform. Nach dem Vorverkauf wird die nächste Stufe die Token-Notierung bei Uniswap im 3. Quartal 2023 sein. Die Plattform sieht im 3. Quartal mindestens zwei Notierungen vor, dann folgt die Beta-Plattform.

Im 4. Quartal beginnt die Produktentwicklung. Das Testnetz wird gestartet und das virtuelle Wetten beginnt. Der Token wird auch an weiteren Börsen notiert.

Im 1. Quartal 2024 wird das Mainnet eingeführt. Die Plattform wird auch Audits unterzogen, um die Dezentralisierung zu überprüfen. Chancer wird auch mit Filecoin integriert, um die Datenspeicherung im 1. Quartal 2024 zu verbessern.

Chance-Preisprognose

Basierend auf dem prognostizierten Roadmap, könnte der Wert von Chancer im 3. Quartal zu steigen beginnen. Im Jahr 2024 könnten wir jedoch nachhaltigere Gewinne sehen, wenn das Mainnet startet und die Plattform für mehr Anleger verfügbar wird.

Unter der Annahme eines Preisanstiegs im drei- oder vierstelligen Prozentbereich ist für 2024 ein Preis von 0,1 $ möglich. Der Anstieg auf 0,1 $ ist auf das wachsende Interesse an Wetten zurückzuführen, wobei der Blockchain-Aspekt Chancer einen Vorteil verschafft.