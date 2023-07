Carvana Co (NYSE: CVNA) eröffnete am Mittwoch mit einem Plus von 40 %, nachdem das Unternehmen eine Umschuldungsvereinbarung bekannt gab, um seine Liquidität zu erhöhen.

Carvana plant auch die Aufnahme von neuem Kapital

Am Mittwoch teilte der Gebrauchtwagenhändler mit, dass er eine Vereinbarung mit den Anleihegläubigern unterzeichnet hat, die seine ausstehenden Schulden um mehr als 1,2 Mrd. $ reduzieren wird. In der Pressemitteilung heißt es:

Vereinbarung über die Abschaffung von mehr als 83 % der 2025 und 2027 fälligen unbesicherten Schuldverschreibungen von Carvana und Senkung der erforderlichen Barzinsausgaben um über 430 Mio. $ pro Jahr in den nächsten zwei Jahren.

Carvana plant außerdem den Verkauf von Aktien, um bis zu 1 Mrd. $ aufzubringen. Die Aktie glänzt heute Morgen, weil das Unternehmen mit Hauptsitz in Tempe für das 2. Quartal das beste bereinigte EBITDA aller Zeiten gemeldet hat.

Die Carvana-Aktie wird heute zum 12-fachen des Kurses gehandelt, mit dem sie das Jahr begonnen hat.

Carvana-Aktienkurs steigt dank eines starken 2. Quartals

Carvana meldete für sein kürzlich abgeschlossenes Quartal einen Nettoverlust von 55 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 2,97 Mrd. $. Im Vergleich dazu lagen die Experten bei 1,20 $ je Aktie und 2,6 Mrd. $ Umsatz.

Der Gebrauchtwagenhändler gab an, dass sein Gewinn pro Einheit im 2. Quartal einen Rekordwert von 6.520 $ erreicht hat. Michael Baker, Analyst bei D.A. Davidson, reagierte auf die heutigen Unternehmensdaten mit folgenden Worten:

Wir begrüßen die Fähigkeit von CVNA, seine Rentabilität zu verbessern und seine Bilanz in einer Zeit zu restrukturieren, in der die Nachfrage nach Einheiten schwach bleibt.

Carvana meldete für das 2. Quartal ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 155 Mio. $ und geht davon aus, dass diese Kennzahl auch im laufenden Quartal positiv sein wird.

Das in New York börsennotierte Unternehmen geht davon aus, dass die Zahl der verkauften Einheiten mit rund 76.530 im Vergleich zum Vorquartal in etwa gleich bleiben wird. Der bereinigte Bruttogewinn pro Einheit werde im 3. Quartal bei über 5.000 $ liegen, heißt es weiter. Die Wall Street bewertet die Carvana-Aktie nach wie vor nur mit “Hold”.