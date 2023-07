Der Silberpreis stieg nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank vom Juli an. Das Metall kletterte auf einen Höchststand von 25 $ und lag damit über dem Tiefststand von 22,17 $ in diesem Monat. Andere Metalle wie Gold und Platin blieben nach der Entscheidung in einer engen Spanne.

Zinsentscheidung der US-Notenbank

Die wichtigste Wirtschaftsnachricht dieser Woche war die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Bank hat damit das getan, was die meisten Analysten erwarteten. Sie beschloss, die Zinssätze um 0,25 % zu erhöhen, nachdem sie im Juni eine Zinspause einlegte. Infolgedessen stiegen die Zinsen auf 5,25 % bis 5,50 % und damit auf den höchsten Stand seit 2001.

Die Fed hat den Wortlaut der begleitenden Erklärung nicht geändert. So bekräftigten die Beamten, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen sei und dass die Fed bereit sei, die Zinssätze zu erhöhen, wenn die Inflation hoch bleibt.

Dennoch glaube ich, dass die Bank die Phase der Zinserhöhung nun abgeschlossen hat, da die Inflation schneller als erwartet zurückgeht. Der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) ging im Juni auf 3 % zurück, nachdem er im Jahr 2021 einen Höchststand von 9,1 % erreichte. Die Kerninflation sank ebenfalls auf 4,8 %. In einem Vermerk sagte ein Analyst von Citadel Securities:

Für diesen letzten Teil des Straffungszyklus ist es sinnvoll, ihn über einen längeren Zeitraum zu strecken. Sie nehmen eine Feinabstimmung vor. Sie kennen das genaue Ziel nicht. Es macht Sinn, dies langsam zu tun.

Wie andere Edelmetalle verfolgt auch Silber aufmerksam die Maßnahmen der US-Notenbank. In den meisten Fällen tendiert der Silberpreis nach oben, wenn die Fed eine lockere Haltung einnimmt und andersherum.

In dieser Woche gab es weitere Katalysatoren für den Silberpreis. So stellte China eine Reihe von Konjunkturpaketen vor, um die angeschlagene Wirtschaft anzukurbeln. Gleichzeitig hob der IWF die Wirtschaftsaussichten an.

Silber-Preisprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass der Silberpreis in dieser Woche gestiegen ist. Er hat sich nun leicht über die wichtige Widerstandsmarke bei 24,55 $, dem Höchststand vom 11. Januar, bewegt. Silber ist über die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte gestiegen, während der Relative Strength Index (RSI) leicht unter den überkauften Bereich gesunken ist.

Die Aussichten für Silber sind optimistisch, wobei die nächste wichtige Marke bei 26,05 $, dem Höchststand vom 5. Mai, liegt. Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 24,50 $ würde diese optimistische Einschätzung zunichte machen.