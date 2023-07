Der USD/TRY-Wechselkurs liegt immer noch auf seinem Allzeithoch, da die Sorgen um die türkische Wirtschaft andauern. Der Kurs notierte bei 26,95, was leicht unter seinem Rekordhoch von 27,25 lag.

Die Inflation in der Türkei wird steigen

Die türkische Lira befand sich dieses Jahr im freien Fall, da die Sorgen um die Konjunktur weiterhin andauern. Und die Situation könnte sich in den kommenden Monaten verschärfen. In einer Erklärung warnte der Chef der türkischen Zentralbank, dass die Inflation in diesem Jahr stark ansteigen könnte.

Die Bank geht davon aus, dass die Inflation bis zum Jahresende auf 58 % steigen wird. In ihrer vorherigen Schätzung ging die Bank davon aus, dass die Inflation zum Jahresende bei 22,3 % liegen würde. Der Gouverneur verwies auf die fallende Währung und die jüngsten Lohnerhöhungen.

Daher geht die Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) davon aus, dass die Inflation gegenüber dem Juni-Tief von 38,2 % steigen wird. Eine schwächere türkische Lira führt zu einer höheren Inflation, da das Land die meisten seiner Güter wie Öl und Erdgas importiert.

Die Herausforderung für die Türkei besteht darin, dass die Zentralbank nicht so auf die erhöhte Inflation reagiert, wie sie sollte. Die Bank beschloss, die Zinssätze von 8 % im Juni auf 15 % zu erhöhen. In diesem Monat erhöhte sie die Zinssätze auf 17 %. Alle diese Zinserhöhungen lagen unter den Erwartungen der Analysten.

Die Türkei steht auch vor anderen Herausforderungen. Zum einen ist das Haushaltsdefizit in den letzten Monaten stark angestiegen. Das Defizit stieg im Juni von 118,9 Milliarden Lira im Vormonat auf über 219,6 Milliarden Lira.

Auch die Währungsreserven der Türkei sind gesunken. Es verfügt derzeit über knapp 50 Mrd. $ an Währungsreserven und etwa 50 Mrd. $ an Gold. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Land in den nächsten Jahren eine Schuldenkrise erleben wird.

USD/TRY-Prognose

USD/TRY-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der USD/TRY-Wechselkurs in einem starken Aufwärtstrend befindet. Er ist über alle gleitenden Durchschnitte gestiegen. Gleichzeitig hat sich der Relative Strength Index (RSI) auf das überkaufte Niveau bewegt.

Daher glaube ich, dass die türkische Lira in den kommenden Monaten weiter rasant ansteigen wird. Wenn dies geschieht, wird das nächste zu beobachtende Niveau bei 30 liegen. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass die CBRT eingreift und größere Zinserhöhungen durchführt.