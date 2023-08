Die Uranpreise stiegen in dieser Woche weiter, da die Marktteilnehmer die Angebots- und Nachfragedynamik nach dem Staatsstreich in Niger bewerteten. Der vielbeachtete Sprott Physical Uranium Trust sprang auf 13,37 $ und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 23. Juni. Seit dem Tiefststand in diesem Jahr ist er um über 25 % gestiegen.

Die Auswirkungen des Staatsstreichs in Niger

Eine der wichtigsten geopolitischen Nachrichten dieser Woche war der Staatsstreich in Niger, einem Land in Westafrika. Der Putsch könnte erhebliche Auswirkungen auf den Uranmarkt haben, da das Land der siebtgrößte Exporteur der Welt ist. Es verkauft den Großteil seines Urans an europäische Länder wie Frankreich und Deutschland.

Die Uranminen in Niger produzieren noch immer, und die Ausfuhren werden fortgesetzt. Es besteht jedoch die Gefahr, dass eine länger andauernde Krise zu Versorgungsunterbrechungen führen könnte. Zum einen hat der westafrikanische Wirtschaftsblock ECOWAS gewarnt, dass er militärisch eingreifen könnte. Burkina Faso und Mali haben ebenfalls mit einem Eingreifen gedroht, falls ECOWAS in das Land einmarschiert.

Positiv zu vermerken ist, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Krise in den kommenden Wochen auf diplomatischem Wege gelöst werden wird. Wenn dies der Fall ist, wird es auf dem Uranmarkt kaum zu Störungen kommen. In einer Erklärung sagte Jonathan Hinze von UxC:

Es könnte etwas länger dauern, bis ein Ereignis wie dieses in die Marktpsychologie eindringt. Wir könnten in den kommenden Tagen und Wochen durchaus noch größere Auswirkungen erleben. Alles deutet darauf hin, dass dies angesichts des insgesamt angespannten Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage bei Uran ein Katalysator für eine Aufwärtsbewegung des Preises sein wird.

Dennoch sind die Fundamentaldaten von Uran nach wie vor stark, da die Nachfrage weiter steigt, während die Länder auf saubere Energie umsteigen. So haben die USA beispielsweise in Georgien das erste Kernkraftwerk seit über drei Jahrzehnten in Betrieb genommen.

Andere Länder wie das Vereinigte Königreich und Frankreich arbeiten im Zuge der Abkehr von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen an kleineren modularen Kernenergieanlagen.

Kursprognose für den Sprott Physical Uranium Trust

Der Sprott Physical Uranium Trust ist eine der besten Möglichkeiten, um in Uran in den USA und Kanada zu investieren. Er ist der größte physische Uranfonds mit einem Vermögen von über 3,4 Mrd. $.

Wie bei anderen Rohstoffen wird auch der Uranpreis in der Regel durch Angebot und Nachfrage beeinflusst. Derzeit befindet sich die Welt in einer Situation, in der die Nachfrage nach Uran steigt, während es weiterhin Engpässe bei der Versorgung gibt. Das Versorgungsproblem könnte sich fortsetzen, wenn der Staatsstreich in Niger anhält und die drohenden Sanktionen gegen Russlands Uran weiter bestehen.

Daher sind die Aussichten für Uran und den Sprott Physical Uranium Trust auf kurze Sicht positiv. Wenn dies der Fall ist, wird die nächste wichtige Marke bei 15 $ liegen. Diese Ansicht wird bestätigt, wenn der Preis über den wichtigen Widerstand bei 13,66 $, dem Höchststand im Juni, steigt.