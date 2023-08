Krypto-Preisprognosen: Chancer, Hedera Hashgraph, XDC Network

Die Kryptowährungen blieben letzte Woche in einer engen Spanne, auch wenn die Besorgnis über die US-Wirtschaft nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch Fitch andauert. bewegten sich auch nach den am Freitag veröffentlichten gemischten Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) kaum.

Trotz alledem sammelte Chancer, die neue Wett- und Prognoseplattform, weiterhin Geld ein. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige der leistungsstärksten Coins, darunter Hedera Hashgraph (HBAR) und XDC Network.

Preisprognose für Chancer

Chancer ist ein neues Unternehmen, das die Art und Weise, wie Menschen online wetten, verändern möchte. Es revolutioniert die Sportwettenbranche, die in den letzten Jahren rasant gewachsen ist. In diesem Sektor, insbesondere in den USA, sind mehrere milliardenschwere Unternehmen wie Fanduel und DraftKings entstanden.

Chancer zielt darauf ab, diesen Wirtschaftszweig in mehrfacher Hinsicht zu verändern. Zum Beispiel will das Unternehmen das Konzept der Blockchain in die Wettbranche integrieren. In diesem Zusammenhang wird es Smart Contracts und andere Technologien nutzen, um sicherzustellen, dass sein Service weltweit verfügbar ist.

Zusätzlich zu den traditionellen Märkten wird die Technologie von Chancer es den Nutzern ermöglichen, ihre eigenen Märkte zu schaffen. Zum Beispiel wird jeder $CHANCER-Inhaber in der Lage sein, seine Wettmärkte in verschiedenen Bereichen zu erstellen und dann Geld zu verdienen, wenn Menschen darauf wetten.

Chancer wird über zusätzliche Funktionen wie Live-Streaming und mobile Funktionen verfügen. All dies erklärt, warum die Entwickler in den letzten Wochen über 1,1 Mio. $ von globalen Anleger eingesammelt haben. Jeder kann die Token hier mit seinen ETH-, USDT-, BNB- und BUSD-Tokens kaufen. In der ersten Phase wird versucht, 2 Mio. $ aufzubringen.

Preisprognose für Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph (HBAR) war am Sonntag mit einem Anstieg von über 8 % eine der Kryptowährungen mit der besten Performance. Es gab keine unmittelbaren Nachrichten hinter dieser Bewegung. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Rallye um einen Pump unter Krypto-Händlern handelt. Außerdem zeigen die On-Chain-Daten, dass die Zahl der Hedera-Nutzer in letzter Zeit gestiegen ist.

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass Hedera Hashgraph am Sonntag etwas Wichtiges getan hat. Er hat den 200-Tage gleitenden Durchschnitt erneut getestet, der eines der wichtigsten Niveaus in der technischen Analyse ist. Hedera hat eine schlechte Erfolgsbilanz bei der Überwindung dieses Niveaus, wie die roten Pfeile zeigen.

Daher sind die Aussichten für Hedera zum jetzigen Zeitpunkt neutral. Weiteres Aufwärtspotenzial wird bestätigt, wenn der Preis über dem Intraday-Hoch von 0,060 $ schließt. Wenn dies geschieht, liegt das nächste wichtige Niveau der Widerstand bei 0,070 $, dem höchsten Punkt im April.

Preisprognose für XDC Network

XDC Network war dieses Jahr eine der besten Kryptowährungen. Vom Tiefststand im Juli ist der Preis um mehr als 147 % gestiegen. Auf dem Tages-Chart hat der Token ein steigendes Engulfing-Muster gebildet. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster normalerweise ein Aufwärtssignal.

Der Preis hat sich über alle gleitenden Durchschnitte bewegt, was ein weiteres positives Zeichen ist. Daher wird der XDC-Token wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den nächsten wichtigen Widerstandspunkt bei 0,09 $ anpeilen. Wenn dies geschieht, liegt der Preis etwa 26 % über dem aktuellen Niveau.