Der Aktienkurs von IWG (LON: IWG) blieb in einer engen Spanne, nachdem das Unternehmen starke Finanzergebnisse veröffentlichte. Die Aktie wurde am Dienstag bei 151 Pence gehandelt, wo sie in den letzten Tagen geblieben ist. Dieser Kurs liegt etwa 17 % über dem Tiefststand im Juni.

Regus und WeWork divergieren

Copy link to section

IWG veröffentlichte am Dienstag ermutigende Finanzergebnisse. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass sein Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres auf den Rekordwert von 1,67 Mrd. $ gestiegen sei. Das EBITDA stieg um 48 % auf 198 Mio. £. Gleichzeitig stieg der Cashflow des Unternehmens sprunghaft auf 162 Mio. £, während die Nettoverschuldung um 54 Mio. £ sank.

Darüber hinaus verzeichnete Worka, eine Plattform für hybrides Arbeiten, einen Umsatzanstieg um 32 % auf 153 Mio. £. Trotz dieser Leistung warnte das Unternehmen, dass es mit erheblichem Gegenwind auf dem Devisenmarkt und einem herausfordernden Wirtschafts- und Wettbewerbsumfeld konfrontiert sei.

Der größte Konkurrent von IWG ist WeWork, ein Unternehmen, das einst über 45 Mrd. $ wert war. Am Dienstag gab WeWork bekannt, dass der Umsatz im zweiten Quartal auf 844 Mio. $ gestiegen sei, während der Nettoverlust auf 397 Mio. $ kletterte.

Am wichtigsten ist, dass WeWork warnte, dass sich das Unternehmen in einer herausfordernden Zeit befinde. Daher sagte das Management, dass das Unternehmen in den nächsten Monaten seinen Geschäftsbetrieb einstellen könnte. In der Erklärung hieß es:

Aufgrund der Verluste des Unternehmens und des prognostizierten Barmittelbedarfs in Verbindung mit der gestiegenen Mitgliederfluktuation und dem derzeitigen Liquiditätsniveau bestehen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen.

Infolgedessen stürzte der Aktienkurs von WeWork innerhalb weniger Stunden um mehr als 24 % ab und brachte die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf nur noch 150 Mio. $.

Wie ich hier vor einigen Monaten geschrieben habe, könnte ein Zusammenbruch von WeWork einen marginalen Vorteil für IWG haben. Das wird passieren, wenn Unternehmen, die die Räume von WeWork nutzen, zu den Marken von IWG wie Regus, Spaces und Signature wechseln.

IWG unterscheidet sich von WeWork insofern, als es ein Asset-Light-Geschäftsmodell verwendet. Dabei geht das Unternehmen Partnerschaften mit Vermietern ein, um deren Räume anzubieten. Außerdem nutzt es ein Franchisemodell, das es ihm ermöglicht, Gebühren zu verdienen, ohne große Investitionen zu tätigen. Infolgedessen hat das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte mehr Verträge als im Jahr 2022 abgeschlossen.

IWG-Aktienkursprognose

Copy link to section

Save

IWG-Chart via TradingView

Der Aktienkurs von IWG befand sich in den letzten Tagen in einer Konsolidierungsphase. Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich der Relative Strength Index (RSI) zum neutralen Punkt bewegt, während der Aktienkurs leicht über dem 25-Perioden gleitenden Durchschnitt liegt.

Am wichtigsten ist, dass die Aktie ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet hat. In der Preisaktionsanalyse ist dies eines der besten Umkehrmuster auf dem Markt. Die Aktie befindet sich jetzt entlang der Halslinie dieses Musters. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs wieder ansteigt, während die Käufer den wichtigen Widerstand bei 175,2 Pence, dem Höchststand vom 14. April, anpeilen.