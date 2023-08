Bitcoin-Korrelation mit S&P 500 sinkt, bleibt aber hoch

In letzter Zeit gab es im Kryptobereich einige Berichte, die sich auf die stets faszinierende Beziehung zwischen Bitcoin und dem Aktienmarkt konzentrierten.

Nämlich, dass die Korrelation zwischen dem Duo rapide abnimmt und in den letzten Wochen deutlich in den negativen Bereich abgerutscht ist. Dies zieht die Aufmerksamkeit auf sich, denn für viele wird das Potenzial von Bitcoin erst dann ausgeschöpft, wenn es sich endlich von Risikoanlagen entkoppelt. Es wäre jedoch irreführend, aus der jüngsten Preisentwicklung die Schlussfolgerung zu ziehen, dass diese Entkopplung jetzt stattfindet.

Bevor wir auf die Gründe eingehen, wollen wir zunächst die Korrelation auf einer rollierenden 30-Tage-Basis bewerten, die den Rückgang der letzten Wochen zeigt:

Betrachtet man den Zeithorizont der letzten 18 Monate, der in etwa mit dem Übergang der Wirtschaft in ein angespanntes monetäres Umfeld – und damit einem Rückgang der Risikoanlagen – zusammenfällt, verkleinert man den Zeithorizont und sieht, dass die Korrelation nur zweimal niedriger als das aktuelle Niveau war.

Das erste Mal, dass wir einen solchen Absturz in der Beziehung erlebten, war der Zusammenbruch von FTX, der die Kryptomärkte ins Wanken brachte, während gleichzeitig der Aktienmarkt aufgrund von Inflationswerten, die hinter den Erwartungen zurückblieben, in die Höhe schnellte, was zu einer Neukalibrierung der Ansichten des Marktes darüber führte, wie hoch die Zinsen steigen würden.

Das zweite Mal war Mitte Juni, als sich kurz hintereinander eine Reihe kryptospezifischer Ereignisse ereigneten: Die SEC verklagte Binance, dann Coinbase und dann eine Reihe von Spot-ETF-Anträgen.

Warum Diagramme irreführend sein können

Copy link to section

Das sieht also alles positiv aus, oder? Nun, manchmal können Diagramme irreführend sein. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die oben genannten Korrelationskoeffizienten in einem rollierenden 30-Tage-Fenster berechnet werden. Wenn wir dies auf 90 Tage erweitern, ändert sich das Bild. Offensichtlich lässt die Volatilität der Kennzahl mit einer größeren Stichprobe nach, bietet aber auch eine bessere Perspektive als die 30-Tage-Kennzahl. Schauen Sie sich an, was es vermittelt:

Die Abschwächung ist weit weniger deutlich. Dennoch zeigt er, dass der Trend insgesamt seit Oktober letzten Jahres abwärts geht (auch hier, wenn wir den schwarzen Schwan bei FTX außer Acht lassen). Dies war übrigens ungefähr der Zeitpunkt, an dem die Märkte auf breiter Front die Talsohle erreichten und die Stimmung einen historischen Tiefstand erreichte. Seitdem hat sich die Inflation abgeschwächt, und die Wahrscheinlichkeit einer sehr harten Rezession ist gesunken (obwohl der Kampf noch nicht vorbei ist).

Aber auch wenn sich die Korrelation zwischen Bitcoin und dem Aktienmarkt etwas gelockert hat, ist es wichtig zu betonen, dass sie immer noch extrem hoch ist. Außerdem vergleichen die in diesem Artikel berechneten und diskutierten Korrelationskoeffizienten alle Bitcoin mit dem S&P 500. Beim Vergleich mit dem eher techniklastigen Nasdaq ist die Korrelation sogar noch höher.

Und um deutlich zu machen, wie unterschiedliche Blickwinkel auf dieselbe Statistik genutzt werden können, um Narrative zu konstruieren, schauen wir uns ein weiteres Diagramm an. Anstatt das 30-Tage- oder das 90-Tage-Fenster darzustellen, betrachten wir dieses Mal ein rollierendes 60-Tage-Fenster:

Dies zeigt das Gegenteil – dass die Korrelation zunimmt. Als wäre es noch im Zweifel, zeigt es uns eindrücklich, wie umsichtig wir bei der Beurteilung der Bewegungen hier sein müssen. Wenn man im Internet recherchiert und Forschungs-Newsletter und die Arbeit von Analysten durchforstet, ist die Auswahl an Beispielfenstern zwischen 30-, 60- und 90-Tage-Fenstern groß, und häufig werden die unterschiedlichen Schlussfolgerungen, die die einzelnen Fenster liefern, nicht erwähnt.

Eine gute Analogie dafür, wie wichtig das Zeitfenster sein kann, ist die Betrachtung der Inflation. Wir haben gesehen, dass die Inflation laut den Messwerten vom letzten Monat auf 3 % gesunken ist. Dies gilt jedoch im Jahresvergleich und stellt ein Wachstum von 3 % zusätzlich zum Wachstum im letzten Jahr dar. Bei einem 12-Monatszeitraum sehen wir, dass einige wichtige Messwerte aus dem letzten Jahr wegfallen, was den Rückgang der Schlagzeilenzahlen beschleunigt.

Zweifellos sinkt die Inflation schnell, aber der Effekt wird dadurch verstärkt, dass die Spitzenwerte, die letztes Jahr um diese Zeit erreicht wurden, am hinteren Ende ausfallen. Dies ähnelt dem, was passiert, wenn wir unser Korrelationsfenster nach 30 oder 60 Tagen abschneiden, wenn es am Rand dieser Stichproben auf die eine oder andere Weise Perioden mit besonders starken Messwerten gab.

Eine wichtige Lektion

Copy link to section

In einer Branche, die so polarisierend sein kann wie die Kryptowährung, ist die Frage des Framings und anderer Vorurteile eine wichtige Lektion. Dies ist nur ein Beispiel, aber oft werden Diagramme und Standpunkte auf der Grundlage von Daten geteilt, die bewusst oder unbewusst manipuliert wurden, um die vorgefassten Positionen der Menschen zu bestätigen.

Schauen Sie sich diesen Tweet des bekannten Krypto-Bullen Pomp an, der den S&P 500 dafür anprangert, dass er in den letzten 30 Jahren nur eine Rendite von unter 1000 % erzielt hat. Das Problem dabei? Die Dividenden sind im S&P 500 nicht enthalten, was den Vergleich letztlich unbrauchbar macht, insbesondere über einen Zeithorizont von drei Jahrzehnten (zum Vergleich: mit Dividenden beträgt die Rendite in diesem Zeitraum 1700 %).

If you held the S&P 500 index via $SPY since January 1993, you are still under 1,000% return as of today.



That is 30+ years 🤯 pic.twitter.com/8zEBthaRl0 — Pomp 🌪 (@APompliano) July 23, 2023

Die weit verbreitete Online-Position, dass eine Liebe zu Bitcoin bedeutet, dass man auch auf alle anderen Assets herabsehen muss oder sich weigert, auch nur eine Diskussion über die wahrgenommenen Mängel oder Nachteile von Bitcoin zu führen, ist seltsam.

Normalerweise sind diese Vorurteile nicht böswillig. Informationen verbreiten sich in diesem digitalen Zeitalter schnell, und in einer Branche, die noch so jung und rätselhaft ist wie Krypto, versucht jeder, es im Laufe der Zeit herauszufinden.

Aber um zum eigentlichen Thema, der Korrelation, zurückzukommen, ist es vielleicht am einfachsten, die Rendite von Bitcoin mit der Rendite des Aktienmarktes seit Beginn dieses Zyklus (wenn wir grob den Beginn des Jahres 2022 als dieses neue Hochinflationsparadigma deklarieren können) zu vergleichen. Was sagt Ihnen die folgende Grafik?

Sicherlich ist die Beziehung eng. Und es besteht kein Zweifel, dass wir im letzten Monat eine gewisse Divergenz festgestellt haben – obwohl Bitcoin vergleichsweise unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Das können regulatorische Bedenken oder eine ganze Reihe anderer Faktoren sein.

Das Fazit ist: Die Frage, ob oder wann sich Bitcoin von Risikoaktiva entkoppelt, ist eine der größten und entscheidendsten, die nicht nur Bitcoin selbst, sondern die gesamte Branche betrifft. Die Debatte darüber wird weitergehen und bleibt einer der faszinierendsten Aspekte der Branche, den es zu analysieren gilt.

Betrachtet man jedoch die heutige Preisbewegung, so mag es zwar zu einer gewissen Lockerung gekommen sein, da der Markt ein mögliches Ende der unerbittlichen Zinserhöhungen der letzten achtzehn Monate vorwegnimmt, aber Bitcoin ist derzeit stark mit dem Aktienmarkt und Risikoanlagen korreliert. Das gilt zumindest für heute.