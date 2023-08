Kaufen Sie den Euro, da die Inflationstrends in den USA und Europa divergieren

Die Inflation war in den vergangenen 12 Monaten der Hauptfaktor für die Volatilität am Devisenmarkt. Die Befürchtung, dass die Inflation in den entwickelten Volkswirtschaften außer Kontrolle gerät, führte zu einer erhöhten Volatilität bei den Zinsentscheidungen der Zentralbanken.

Schließlich reagierten die Zentralbanken mit Zinserhöhungen auf die rasch steigenden Preise für Waren und Dienstleistungen. Die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank of England (BOE) und die Bank of Canada (BOC) haben das Vorgehen der Fed (d. h. die aggressive Anhebung des Leitzinses) verfolgt.

Es war ein Wettlauf, die Zinsen so weit wie möglich anzuheben. In einem solchen Umfeld war es nicht einfach, sich für eine Währung zu entscheiden und sie mit einem mittel- und langfristigen Horizont zu halten.

Doch nun haben die Inflationstrends begonnen, sich auseinander zu entwickeln. Genauer gesagt, nehmen die Inflationsängste in den Vereinigten Staaten ab, aber die Europäer erwarten in den kommenden Monaten immer noch höhere Preise für Waren und Dienstleistungen.

Wir könnten also am Beginn eines Zyklus stehen, in dem die Fed in den Vereinigten Staaten die Zinserhöhungsphase beendet, während die EZB gezwungen ist, die Zinsen weiter anzuheben. In einem solchen Umfeld werden der Euro und insbesondere der EUR/USD nach oben tendieren.

Inflationserwartungen der US-Verbraucher tendieren nach unten

Eine der schwierigsten Aufgaben einer Zentralbank ist es, die Inflationserwartungen zu stabilisieren. Mit anderen Worten: Wenn Haushalte und Unternehmen in den kommenden Monaten (sechs Monate oder sogar ein Jahr) höhere Preise erwarten, hat es die Zentralbank schwer, die Inflation auf das Ziel zu senken.

Daher ist die Stabilisierung der Inflationserwartungen für die Zentralbanken von entscheidender Bedeutung, und die Marktteilnehmer beobachten die Veränderungen der Inflationstrends aufmerksam.

In den Vereinigten Staaten tendieren die Inflationserwartungen der Verbraucher nach unten, was der Fed mehr Flexibilität bei der Festlegung der Zinssätze gibt – sie kann die Zinserhöhung aussetzen oder sogar beenden.

In Europa ist dies jedoch nicht der Fall.

Europäische Verbraucher machen sich weiterhin Sorgen um die Inflation

Eine kürzlich von ING in verschiedenen europäischen Ländern wie Deutschland, Spanien, den Niederlanden oder Luxemburg durchgeführte Studie zeigt, dass die Menschen noch mindestens drei Jahre lang höhere Preise als normal erwarten.

Die Haushalte haben berichtet, dass sie mehr für Lebensmittel als vor fünf Jahren ausgeben. Außerdem sparen sie weniger.

Dies spiegelt die schwierige Aufgabe wider, die die EZB in ihrem Kampf gegen die Inflation hat. Um die Inflation auf das 2 %-Ziel zu senken, sind mehr Maßnahmen erforderlich, als dies bei der Fed der Fall ist.

Angesichts dieser Entwicklungen kann man für den Euro eine Hausse-Position aufbauen. Der Kauf des Euro gegenüber dem US-Dollar oder dem japanischen Yen auf der Grundlage einer reinen Fundamentalanalyse, um auf die Änderung der Inflationstendenzen zu spekulieren, könnte die richtige Entscheidung für den Rest des Jahres sein.