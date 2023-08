Nio-Aktienkursprognose: Rating-Upgrade, Ziel bei 16,20 $

Der Aktienkurs von Nio (NYSE: NIO) ist in den letzten Tagen angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China zurückgegangen. Die Aktie fiel am Freitag auf ein Tief von 12,85 $ und lag damit nur wenige Punkte unter dem Höchststand von 16,10 $ in diesem Monat. Sie lieg immer noch etwa 80 % über dem niedrigsten Stand in diesem Jahr.

Tesla senkt erneut die Preise

Der Aktienkurs von Nio ist in letzter Zeit zurückgegangen, da die Besorgnis über die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China andauert. Die jüngste Nachricht war, dass die USA amerikanischen Anlegern Investitionen in chinesische Hightech-Unternehmen in Bereichen wie Quantencomputing und künstliche Intelligenz untersagt haben.

Es ist unklar, wie China auf diese Beschränkungen reagieren wird und wie sie sich auf Unternehmen wie Nio, Xpeng und Li Auto auswirken werden. Analysten glauben, dass Unternehmen wie Nio nicht betroffen sein werden, da sie ihre Umsätze in China erzielen. Außerdem hat Nio vor kurzem eine Investition von 1 Mrd. $ von Abu Dhabi erhalten.

Der Aktienkurs von Nio reagiert auch auf die Geschehnisse in der Elektrofahrzeugbranche. So kündigte Tesla beispielsweise an, die Preise für das Model Y in China zu senken. Das Unternehmen senkte den Einstiegspreis für diese Fahrzeuge um etwa 14.000 CNY, um seinen Marktanteil zu erhöhen.

Diese Schritte bedeuten, dass sich die EV-Industrie in China verlangsamt, da die Wirtschaft schrumpft. In seinem Monatsbericht gab Nio an, im Juli 20.462 Fahrzeuge ausgeliefert zu haben, was einem Anstieg von 103,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Verkäufe stiegen im Vergleich zum Vormonat um 91 %. Das Unternehmen hofft, in diesem Jahr 250.000 Fahrzeuge ausliefern zu können, auch wenn die erste Jahreshälfte nicht so gut verlaufen ist.

Die Nio-Aktie wird auch auf die bevorstehende Veröffentlichung von Daten aus China reagieren, über die ich hier berichtet habe. Es wird erwartet, dass dieser Bericht eine Fortsetzung des Wirtschaftsabschwungs im Juli zeigt.

Nio-Aktienkursprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von Nio in den letzten Tagen zurückgegangen ist. Trotz dieses Rückgangs liegt die Aktie weiterhin über dem 200- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt. Wenn die beiden gleitenden Durchschnitte sich kreuzen, könnte sich ein goldenes Kreuzmuster bilden.

Die Nio-Aktie hat das wichtige Unterstützungsniveau bei 13,16 $, den höchsten Swing am 24. Januar, erneut getestet. Dies ist als Break-and-Retest-Muster bekannt, was in der Regel ein Aufwärtssignal ist.

Daher glaube ich, dass die Aktie in den kommenden Tagen den Aufwärtstrend wahrscheinlich wieder aufnehmen wird. Sollte dies der Fall sein, wird das nächste wichtige Niveau das bisherige Jahreshoch von 16,20 $ sein.