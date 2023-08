Der Nikkei 225-Index stieg nach weiteren robusten Wirtschaftsdaten aus Japan leicht an. Der Index stieg am Dienstag leicht auf einen Höchststand von 32.350 ¥ und lag damit einige Punkte über dem Tiefststand dieser Woche von 32.038 ¥.

Japans Wirtschaft geht es gut

Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Japan zeigten, dass es dem Land besser als erwartet geht. Das BIP wuchs im 2. Quartal um 1,5 % und lag damit über der mittleren Schätzung von 0,8 %. Im vorangegangenen Quartal wuchs es um 0,9 %.

Die Wirtschaft wuchs im Jahresvergleich um 6 % und damit stärker als die erwarteten 3,1 %. Dieses Wachstum war hauptsächlich auf die steigende Auslandsnachfrage zurückzuführen, die um 1,8 % zunahm. Die Investitionen und der private Verbrauch lagen bei 0 % und -0,9 %.

Der private Verbrauch ging im 2. Quartal um 0,5 % zurück, während die Nettoexporte um 1,8 % anstiegen. Dieses Wachstum wurde durch den fallenden japanischen Yen begünstigt. Das USD/JPY-Währungspaar hat sich seit seinem Tiefststand im Januar um mehr als 14 % verteuert. Auch der Tourismus trug zur Stützung der Wirtschaft bei.

Der Nikkei 225-Index hat in diesem Jahr einige Spitzenwerte erreicht. Die Aktie von Kobe Steel ist in diesem Jahr um mehr als 175 % gestiegen. Das Unternehmen hat sich gut entwickelt, da die Nachfrage nach Stahl gestiegen ist. Außerdem gibt es Anzeichen für Fusionen und Übernahmen in der Branche. Am Montag lehnte US Steel ein Angebot von Cleveland-Cliffs ab. Außerdem erhielt das Unternehmen ein Angebot von Esmark, einem privaten Unternehmen.

Weitere Top-Performer im Nikkei-Index sind in diesem Jahr Advantest, Kawasaki Kisen Kaisha, Toyota Tsusho, Mitsubishi, Marubeni und Tokyo Electric. Alle diese Aktien haben in diesem Jahr um mehr als 60 % zugelegt.

Die schlechtesten Werte des Nikkei 225-Index in diesem Jahr sind dagegen Nippon Telegraph & Telephone, Sumitomo Dainippon, Pacific Metals, Toho Zinc und Olympus. Alle diese Aktien sind um mehr als 20 % gefallen.

Prognose für den Nikkei 225-Index

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass sich der Nikkei-Index in den letzten Wochen in einem Abwärtstrend befunden hat. Er erreichte im Juni einen Höchststand von 24.0222 ¥ und ist seitdem um etwa 5 % auf den aktuellen Stand von 32.327 ¥ gefallen. Der Index hat einen absteigenden Channel gebildet, der in blau dargestellt ist, und oszilliert an den 50- und 25-Perioden gleitenden Durchschnitten.

Daher sind die Aussichten für den Nikkei 225 Index neutral mit einer steigenden Tendenz. Auf der Oberseite liegen die wichtigen Widerstände bei 33.480 ¥ (Hoch vom 1. August) und 31.690 ¥ (Tief vom 3. August).