Der Vanguard S&P 500 (VOO) und der SPDR S&P 500 (SPY) sind in den letzten Wochen zurückgegangen, da die Anleger eine risikoscheue Stimmung annehmen. VOO ist auf 406,5 $ zurückgegangen, während der SPY-Fonds auf 443 $ gefallen ist.

Ist es sicher, jetzt zu kaufen?

VOO und SPY sind die größten Fonds, die die Wertentwicklung des S&P 500-Index abbilden. Daher weisen die beiden Fonds eine enge Korrelation auf und bewegen sich typischerweise in die gleiche Richtung.

Die beiden Fonds gaben in letzter Zeit aufgrund zunehmender Sorgen über die Wirtschaft in den USA und China nach. Wie ich hier schrieb, veröffentlichte China am Dienstag schwache Wirtschaftszahlen, was weitere Analysten dazu veranlasste, ihre Schätzungen nach unten zu korrigieren.

Diese Zahlen deckten sich mit der harschen Rhetorik Washingtons über China. Republikaner und einige Demokraten haben argumentiert, dass die jüngsten Sanktionen von Joe Biden nicht weit genug gehen.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten amerikanischen Unternehmen Schwierigkeiten haben werden, in China, ihren Schlüsselmärkten, Geschäfte zu machen. Einige der führenden S&P 500-Unternehmen wie Apple, Nvidia und Tesla machen viele Geschäfte in China.

Es gibt auch Risiken in der amerikanischen Wirtschaft. Letzte Woche hat Moody’s das Rating mehrerer Regionalbanken herabgestuft. Außerdem wurden mehrere große Banken wie Northern Trust und State Street auf Herabstufungen geprüft.

Jetzt hat Fitch gewarnt, dass es amerikanische Banken, einschließlich Blue Chips wie JP Morgan, herabstufen wird. Kürzlich hat sie die amerikanische Kreditwürdigkeit von AAA auf AA+ herabgestuft.

Außerdem gibt es Risiken in einigen Bereichen der Wirtschaft. Während die Einzelhandelsumsätze in den USA sprunghaft angestiegen sind, gibt es Befürchtungen, dass sie sich verlangsamen werden, wenn die Leute mit der Rückzahlung ihrer Studentenkredite beginnen. In einer Erklärung vom Mittwoch beschloss Target aufgrund dieser Befürchtungen, seinen Ausblick zu senken. Der Nettoumsatz des Unternehmens sank um 4,9 % auf 24,8 Mrd. $.

Die Anleger sind auch über die Bewertung mehrerer Unternehmen besorgt. Am Dienstag habe ich davor gewarnt, dass die Bewertung von Nvidia außer Kontrolle gerät.

VOO ETF-Prognose

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der VOO ETF in den letzten Tagen in einem Abwärtstrend befunden hat. Trotz des Ausverkaufs liegt die Aktie weiterhin über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt, was ein positives Zeichen ist. Sie liegt auch über der in grün dargestellten aufsteigenden Trendlinie.

Der MACD hat sich ebenfalls nach unten bewegt, da sich die beiden Linien dem neutralen Niveau nähern. Daher glaube ich, dass die VOO- und SPY-Fonds in den kommenden Wochen wieder anziehen und das Jahreshoch von 422,45 $ erneut erreichen werden. Kurzfristig werden die Aktien wahrscheinlich eine gewisse Volatilität erleben, die sie erneut die 400 $-Marke erreichen lassen könnte.