EUR/JPY-Aufwärtstrend wird sich weit über 160 fortsetzen

Während des Sommers herrscht an den Devisenmärkten Flaute, und auch in diesem Jahr ist das nicht anders. Wenn dies der Fall ist, suchen Händler in der Regel nach größeren Zeitfenstern, um sich für die nächste Bewegung zu positionieren.

Durch die Interpretation und Analyse von Zeitrahmen, die über den Tages-Chart hinausgehen, lassen sich Trends leichter erkennen. Dies ist der Fall beim EUR/JPY-Paar, das sich seit Februar 2020 im Aufwärtstrend befindet, und es gibt keine Anzeichen für eine Trendwende.

Derzeit liegt der Kurs nahe bei 160, aber die Grafik unten zeigt, dass noch mehr Stärke bevorsteht. Genauer gesagt, wenn man den wöchentlichen Zeitrahmen durch die Elliott-Wellen-Brille betrachtet, ist der jüngste Kursausbruch des EUR/JPY über 150 nur der Anfang von etwas viel Größerem.

Save

EUR/JPY-Aufwärtstrend ist der Beginn einer impulsiven Welle

Copy link to section

Die Elliott-Wellen-Theorie unterteilt die Marktbewegungen in impulsive und korrigierende. Eine Impulswelle besteht aus fünf Segmenten, die mit Zahlen gekennzeichnet sind, und Korrekturwellen sind mit Buchstaben gekennzeichnet.

Ein weiteres Merkmal impulsiver Wellen ist, dass sich mindestens eine von ihnen ausdehnen muss. Elliott hat errechnet, dass eine verlängerte Welle 161,8 % der nächstlängsten Welle überschreiten muss, und dies gilt nur für die erste, dritte oder fünfte Welle.

Außerdem ist die 3. Wellenerweiterung das häufigste Setup. Das bedeutet, dass die 3. Welle in einer impulsiven Struktur 161,8 % entweder der 1. oder der 2. Welle überschreiten muss, je nachdem, welche die längste ist.

Da bei einer impulsiven Struktur die Länge der 1. Welle die erste ist, die der Elliott-Händler kennt, ist es üblich, die Mindestdistanz zu berechnen, die die 3. Welle zurücklegen muss, um das erweiterte Niveau zu erreichen.

Von links nach rechts: Das EUR/JPY-Währungspaar stieg im Februar 2020 in der 1. Welle (in schwarz) vom Bereich 114 ab. Danach bildete der Markt eine laufende Korrektur für die 2. Welle, die in einem Dreieck endete.

Der Verlauf der 2. Welle impliziert, dass die 3. Welle viel länger sein wird als 161,8 % der 1. Welle. Sie übersteigt in der Regel 461,8 % oder sogar mehr, und die Kursbewegung muss sich oberhalb des oben gesehenen Aufwärtschannels halten.

Kurz gesagt, der Aufwärtsausbruch bei EUR/JPY bleibt bestehen, da der Markt weiterhin über dem oberen Rand des Aufwärtschannels notiert. Die Marke von 160 ist nur ein Meilenstein auf dem Weg zu höheren Niveaus, wie 165 oder sogar 170.