VMware Inc. (NYSE: VMW) stand gestern im Fokus, nachdem das Cloud-Unternehmen eine Erweiterung seiner strategischen Partnerschaft mit Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) bekannt gab.

Das in New York notierte Unternehmen gibt an, in Zusammenarbeit mit Nvidia eine vollständig integrierte Gen-AI-Plattform entwickelt zu haben, die Unternehmen in ihren eigenen Rechenzentren betreiben können.

Eine solche Lösung richtet sich insbesondere an Unternehmen, die mit sensiblen Daten arbeiten. Laut Raghu Raghuram – dem CEO von VMware:

Wir bringen die Berechnungen und die KI-Modelle dorthin, wo die Daten sind, anstatt zu sagen: Hey, nimm dir die nächsten Jahre Zeit, um alle deine Daten in eine Cloud zu stellen, und dann kannst du KI machen.

Anfang dieser Woche erhielt VMware die vorläufige Genehmigung der britischen Wettbewerbsaufsichtsbehörde für die Übernahme durch Broadcom. Der Vorstandsvorsitzende bleibt zuversichtlich, dass der besagte Deal bis Oktober abgeschlossen wird.

VMware Private AI Foundation wird nächstes Jahr verfügbar sein

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen rechnet laut Pressemitteilung damit, die oben genannten Tools, die es mit Nvidia entwickelt hat, im Jahr 2024 auf den Markt zu bringen.

Der Preis für die VMware Private AI Foundation ist noch nicht bekannt. In der CNBC-Sendung „Closing Bell: Overtime“ sagte CEO Raghuram außerdem:

Diese Lösung vereinfacht Infrastrukturprobleme und Kontrollen, die wir integriert haben, um das zu ermöglichen, was wir Private AI nennen und das [rechtliche und datenschutzrechtliche Bedenken] löst. Daher sind wir sehr optimistisch, dass es für die Kunden von großem Wert sein wird.

Es ist zu beachten, dass VMware seit etwa einem Jahrzehnt mit der Nvidia Corp. zusammenarbeitet. Die Nachricht auf den Aktienmarkt kommt nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 2. Quartal.