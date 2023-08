USD/INR: Indische Rupie erwacht nach erfolgreicher Mondlandung

Der USD/INR-Kurs stürzte am Donnerstag erneut ab, als die Anleger den Meilenstein der Mondlandung Indiens bejubelten. Das Paar fiel auf ein Tief von 82,37, den niedrigsten Stand seit dem 2. August. Von seinem Höchststand in diesem Monat ist er um mehr als 1,17 % zurückgegangen.

Indiens Mondlandung

Die indische Rupie gewann in dieser Woche wieder an Schwung, da Indien seine Fortschritte in Wissenschaft und Technologie demonstrierte. Der indische Rover Chandraayan-3 ist am Mittwoch auf dem Mond gelandet und hat mit der Datenerfassung begonnen.

Dies ist ein großer Erfolg für Indien, da es nach den USA, der Sowjetunion und China das vierte Land ist, das auf dem Mond landet. Es ist auch ein wichtiger Meilenstein, da Indien seine Muskeln in der Weltwirtschaft spielen lässt.

Während Chinas Wirtschaft an Schwung verliert, sehen viele Analysten Indien als einen wichtigen Wachstumsmotor für die Weltwirtschaft. Jüngste Daten zeigen, dass Indiens Wirtschaft schneller als die seiner Konkurrenten wächst.

Die jüngsten Schätzungen der State Bank of India (SBI) gehen für dieses Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 8,3 % aus. Das ist eine höhere Schätzung als das Ziel der Reserve Bank of India von 7,8 %. Im Gegensatz dazu wird China in diesem Jahr voraussichtlich um etwa 5 % oder weniger wachsen.

Wenn sich dieser Trend fortsetzt, besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass die indische Wirtschaft in den kommenden Jahren China überholen wird.

Mit Blick auf die Zukunft wird der nächste Katalysator für den USD/INR-Wechselkurs aus den Vereinigten Staaten kommen. Am Donnerstag werden die USA die neuesten Auftragszahlen für langlebige Güter veröffentlichen, die die Stärke der verarbeitenden Industrie zeigen werden.

Der wichtigste Katalysator wird der Gipfel in Jackson Hole in den Vereinigten Staaten sein. Bei diesem Treffen werden Fed-Beamte über die Wirtschaft und die Erwartungen bei den kommenden Treffen sprechen.

USD/INR Technische Analyse

Ein Blick auf das Tages-Chart von USD/INR zeigt mehrere Dinge. Erstens fand das Währungspaar eine starke Unterstützung bei 83, dem Höchststand vom 3. November, 22. Dezember und 14. Februar. Auch in diesem Jahr näherte es sich mehrmals diesem Widerstandspunkt.

Das USD/INR-Paar hat Anfang des Monats einen falschen Ausbruch vollzogen. Eine weitere Beobachtung ist, dass das Paar eine aufsteigende Trendlinie gebildet hat, die den niedrigsten Stand seit dem 14. November erreicht hat. Es bleibt über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt.

Daher wird das Paar in den kommenden Tagen wahrscheinlich fallen und die aufsteigende Trendlinie erneut testen. In diesem Fall sinkt der USD/INR-Kurs auf etwa 82,10.