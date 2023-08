Der Aktienkurs von Futu Holdings (NASDAQ: FUTU) erlebte am Montag einen starken Aufwärtstrend, als die Anleger auf die Gewinne des Unternehmens reagierten. Die chinesischen Behörden haben außerdem eine neue Welle von Maßnahmen eingeleitet, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Der Aktienkurs stieg am Montag um über 6 % und erreichte 55,25 $, den höchsten Stand seit dem 10. August.

Das Wachstum von Futu geht weiter

Futu Holdings ist ein chinesisches Unternehmen, das in der Börsenmakler- und Vermögensverwaltungsbranche tätig ist. Das Unternehmen gehört größtenteils Tencent, dem größten Gaming-Unternehmen der Welt. Das Unternehmen ist in Schlüsselmärkten wie Hongkong, Singapur und sogar in den USA tätig.

Die jüngste Nachricht von Futu Holdings waren die Unternehmensergebnisse, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen im Quartal 57.000 Kunden hinzugewonnen hat, was die Gesamtzahl der Nutzer auf fast 1,6 Millionen erhöht. Sein Gesamtvermögen im Ökosystem stieg auf über 466 Mrd. HK$. Das gesamte Handelsvolumen sank im vergangenen Jahr um 22 % auf 1 Bio. HK$.

Der Umsatz von Futu Holdings stieg um 42 % auf 1,7 Mrd. HK$, während die Maklerprovisionen leicht auf 953 Mio. HK$ sanken. Die Zinserträge stiegen um 127 %, da die Zinssätze in wichtigen Ländern weiter anstiegen. Der Gesamtnettogewinn stieg um 74 %.

Futu Holding stand im 2. Quartal vor zahlreichen Herausforderungen, da der Aktienmarkt in seinen Schlüsselmärkten schwächelte. Wie ich hier geschrieben habe, hat sich der Hang Seng-Index schlechter als seine globalen Konkurrenten wie der Nikkei 225 und der Nasdaq 100-Index entwickelt.

Es gibt auch Bedenken, dass sich die Wirtschaft in China und Singapur verlangsamt. Die jüngsten Daten zeigten, dass Chinas Einzelhandelsumsätze, Exporte und Industrieproduktion zurückgingen. Auch die Einzelhandelsumsätze in Singapur gingen im Juli erneut zurück. Dennoch verzeichnete das Geschäft in Singapur im Laufe des Quartals erhebliche Zuflüsse.

Daher stieg die Aktie von Futu Holdings, nachdem China eine Reihe neuer Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums angekündigt hatte. Es reagierte auch auf die Gespräche zwischen China und den USA.

Aktienkursprognose für Futu Holdings

Das Tages-Chart zeigt, dass der Futu-Aktienkurs in den letzten drei Tagen gestiegen ist, da die Anleger die Gewinne des Unternehmens bejubeln. Er hat sich über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt.

Vor allem aber hat sie ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet, was normalerweise ein positives Zeichen ist. Daher bin ich der Meinung, dass Futu bei den aktuellen Kursen eine gute spekulative Aktie zum Kauf ist. Das anfängliche Ziel für diese Prognose ist 61,65 $, der Höchststand im August, was 14% über dem aktuellen Niveau liegt.