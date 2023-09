Warum ist Bitcoin gefallen?

Monatelang beklagten Bitcoin-Händler, dass ein für seine heftige Volatilität bekannter Vermögenswert sich plötzlich in einen quasistabilen Coin verwandelt hatte, der um die 29.000/30.000 $-Marke herum gehandelt wurde und sich nicht rühren wollte.

In den letzten Wochen ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen, wenn auch nicht in der von einigen gewünschten Richtung. Vor zwei Wochen erlitt Bitcoin den größten Tageseinbruch seit neun Monaten, als der Zusammenbruch von FTX den Markt ins Trudeln brachte. Am Freitag dieser Woche war der Rückgang von 7 % die größte Bewegung in beide Richtungen seit der regionalen Bankenkrise im März. Aber warum?

Makro-Ängste ziehen Bitcoin nach unten

Einige Faktoren mögen zu Bitcoins Wutanfall beigetragen haben, aber wie immer war die Makroökonomie das Herzstück des Sturms.

Die Renditen stiegen auf dem gesamten Markt, eine Entwicklung, die Risikoanlagen wie Bitcoin tendenziell schadet. Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen näherten sich dem höchsten Stand seit 2007, 10-jährige britische Gilts stiegen auf den höchsten Stand seit 2008, und die 10-jährige deutsche Bundesanleihe erreichte den höchsten Stand seit 2011.

Der Ausverkauf bei Anleihen kam durch vermehrte Wetten auf eine restriktivere Zinspolitik zustande, als zuvor erwartet worden war. Dies wiederum war eine Folge des Problems, dass gute Nachrichten schlechte Nachrichten sind. Kurz gesagt, die Wirtschaft hat sich überraschend robust gezeigt, was eigentlich positiv zu bewerten ist, aber in einer Welt, in der die Inflation nach wie vor ein großes Problem darstellt, könnten die Zentralbanken gezwungen sein, die Zinssätze länger hoch zu halten – oder sogar weitere Erhöhungen vorzunehmen.

In der vergangenen Woche wurde diese Befürchtung im Sitzungsprotokoll der Federal Reserve zum Ausdruck gebracht:

(Wir sehen) erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erfordern könnten.

Wir hatten vor dieser Befürchtung gewarnt und uns gefragt, ob der Markt – ob Krypto oder nicht – in Anbetracht einiger negativer Signale, darunter eine stark inverse Renditekurve, eine hartnäckige Kerninflation, Rekordtiefs bei der Arbeitslosigkeit und ein Aufwärtsdruck bei den Löhnen, die alle mit einem starken Anstieg der Bewertungen bereits in diesem Jahr einhergingen, vorschnell gehandelt hatte.

Der Anleihemarkt reagierte schließlich auf diese Befürchtungen und schickte mit einer restriktiveren Haltung Risikoanlagen in der gesamten Finanzwelt auf Talfahrt. Bitcoin geriet in das Kreuzfeuer.

Zwar haben die schändlichen Zusammenbrüche von Kryptowährungen aufgrund von rücksichtslosem Risikomanagement und übermäßiger Verschuldung dem Vermögenswert zweifellos einen erheblichen Schaden zugefügt, doch die Realität der letzten achtzehn Monate zeigt, dass es sich um einen hochriskanten Vermögenswert handelt, dem der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, als die Welt zu einer straffen Geldpolitik überging.

In diesem Diagramm haben wir den Bitcoin-Preis gegen die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihen aufgetragen, zurückgehend auf das Allzeithoch von Bitcoin im November 2021. Die Beziehung ist eindeutig (beachten Sie, dass die Rendite auf einer invertierten Achse aufgetragen ist).

Andere Faktoren

Wie bereits erwähnt, waren die makroökonomischen Faktoren zweifellos die Hauptursache für den Rückgang. Es gab jedoch auch andere Faktoren, die die Bewegung verstärkt haben könnten. Wie immer bei Bitcoin ist es schwer zu sagen, aber es gab einige seriöse Theorien.

Die erste liegt auf der Hand und bezieht sich nicht nur auf den jüngsten Einbruch. Die Liquidität ist extrem gering, was bedeutet, dass eine Rückkehr zur Volatilität immer vorhersehbar war. Die Auftragstiefe an den Börsen ist sehr gering, während die Volumina hinterherhinken, was dazu führt, dass Bewegungen verstärkt werden können, da weniger Kapital benötigt wird, um die Preise zu bewegen.

Im Zusammenhang mit dem jüngsten Kursrückgang gab es jedoch einige Ereignisse, die den Markt möglicherweise stärker aufgeschreckt haben, als es sonst der Fall gewesen wäre. Das erste war ein Bericht, dass Elon Musks SpaceX möglicherweise alle seine Bitcoin verkauft hat. Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf interne Finanzdokumente, dass SpaceX den Wert seines Bitcoins um 373 Mio. $ abgeschrieben hat, obwohl SpaceX ein privates Unternehmen ist und es unklar ist, ob das Unternehmen noch etwas Bitcoin besitzt oder ob es alles verkauft hat.

SpaceX hat den Wert des Bitcoins, den es besitzt, im letzten Jahr und im Jahr 2021 um insgesamt 373 Mio. $ abgeschrieben und die Kryptowährung verkauft. Wallstreet Journal

Wie wir jedoch immer wieder sehen, hat es den Anschein, als ob dies, wenn überhaupt, nur dazu diente, Verkäufer, die bereits verkauft hatten, ein wenig zu ermutigen – im Vergleich zu den früheren Makroentwicklungen ist dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Der andere Faktor scheint im Vergleich ähnlich unbedeutend zu sein, aber die Nachricht, dass das chinesische Unternehmen Evergrande Konkurs anmeldet, ist ein etwas komplexerer Faktor. Evergrande, der ehemals größte Kreditgeber Chinas, hat seit langem Sorgen um den marktführenden Stablecoin Tether geweckt.

Der Grund dafür ist die seit langem andauernde Kontroverse um die Reserven von Tether. Ein Bericht aus dem Jahr 2021 enthüllte, dass fast 50 % der Tether-Reserven in Form von Handelspapieren und unbesicherten Schuldscheinen von Unternehmen ausgegeben wurden. Als Evergrande unter Druck geriet, führte dies am Markt zu der Sorge, dass Tether in Form seiner Commercial-Paper-Bestände gefangen sein könnte.

Das Unternehmen leugnete jedoch jegliche direkte Beteiligung an den Schulden von Evergrande, obwohl die genauen Einzelheiten der Beteiligungen von Tether nicht veröffentlicht wurden. Die Befürchtung war, dass Tether Commercial Paper hält, die von anderen chinesischen Institutionen gehalten werden, und daher anfällig für das allgemeine Wirtschaftsklima in China und damit auch für die Auswirkungen der Schwierigkeiten von Evergrande sein könnte.

Letztlich ist diese Befürchtung jedoch nicht mehr so stark ausgeprägt wie zuvor. Tether gab im Oktober letzten Jahres bekannt, dass es Commercial Paper vollständig aus seinen Reserven gestrichen hat. Auch wenn die Geschichte in Krypto-Kreisen für Aufsehen sorgte, ist es unwahrscheinlich, dass sie die Nadel bewegt hat.

Was kommt als nächstes?

Letztlich handelte es sich hierbei um eine Neuausrichtung der Erwartungen an die künftige Entwicklung der Zinssätze, was deutlich an den Bewegungen am Anleihemarkt zu erkennen war. Die Wirtschaft befindet sich nach wie vor in einem einzigartigen Zustand – eine straffe Geldpolitik, eine sinkende, aber immer noch erhöhte Inflation und gleichzeitig eine Arbeitslosenquote nahe dem 50-Jahres-Tief.

Letztendlich ist Bitcoin in diesem größeren Spiel nur ein Aktivposten, der den Launen der Gesamtwirtschaft unterliegt. Wenn wir die geringe Liquidität und Volumina der letzten Zeit sowie die historische Neigung zur Volatilität berücksichtigen, sind Entwicklungen wie der plötzliche Rückgang letzte Woche kein Schock.

Das Ungewöhnliche in diesem Jahr ist, dass der Anstieg von Bitcoin langsam und stetig verlief und nicht, wie es normalerweise der Fall ist, von Spitzen und Rückschlägen geprägt ist. Die Volatilität war unglaublich niedrig, aber letzte Woche hat sich gezeigt, dass Bitcoin und dieses derzeit höchst ungewöhnliche Makroklima immer noch die Fähigkeit haben, sich schnell zu bewegen.