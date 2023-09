Der Aktienkurs von Marathon Digital (NASDAQ: MARA) befand sich in den letzten drei Monaten in einem starken freien Fall. Der Ausverkauf setzte sich diese Woche fort, obwohl der Bitcoin-Preis recht stabil über 26.000 $ blieb. Insgesamt ist der MARA-Aktienkurs seit seinem Jahreshöchststand um mehr als 55 % eingebrochen.

Aktualisierungen von Marathon-Transaktionen

Marathon Digital, eines der größten Bitcoin-Mining–Unternehmen der Welt, ist in den letzten Monaten stark unter Druck geraten. Der Aktienkurs ist gefallen, obwohl Bitcoin sich recht gut gehalten hat, nachdem es am Montag letzter Woche unter 25.000 $ fiel.

Im Großen und Ganzen steht der Ausverkauf im Einklang mit der Entwicklung des breiteren Aktienmarktes. Bekannte Unternehmen wie Apple, Tesla und Nvidia haben einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder verloren.

Marathon ist auch aufgrund der Gesamtleistung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen gesunken. Nachdem Bitcoin vor einigen Monaten einen Höchststand von 32.000 $ erreichte, ist er auf etwa 26.000 $ abgerutscht. Er hat auch ein Todeskreuz gebildet, eines der genauesten Abwärtssignale auf dem Markt.

Marathon Digital und andere Bitcoin-Mining-Aktien wie Argo Blockchain und Riot Platforms stehen in enger Korrelation mit BTC. In den meisten Zeiträumen tendieren sie dazu, sich schneller als Bitcoin zu bewegen, wie wir Anfang des Jahres gesehen haben.

In der Zwischenzeit ist der Aktienkurs von MARA auch wegen der Maßnahmen der Unternehmensleitung abgestürzt. In einer Erklärung vom Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass es seine Schuldenlast um 56 % reduziert habe.

Dies geschah durch den Umtausch von Anleihen im Wert von 417 Mio. $ in 31,7 Millionen neue Aktien. Dies hatte zur Folge, dass die bestehenden Aktionäre ziemlich stark verwässert wurden. Dennoch glaube ich, dass dies die richtige Entscheidung war, da sie die Bilanz des Unternehmens in eine bessere Position bringt. Außerdem wäre es in diesem Hochzinsumfeld teurer, zu viele Schulden zu haben.

Marathon hält immer noch über 13.000 BTC in seiner Bilanz und fügt täglich etwa 34,5 BTC hinzu.

MARA-Aktienkursprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Marathon Digital in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befand. Es ist unter die wichtige Unterstützung von 12,74 $ gefallen, den höchsten Stand vom 18. April. Die Aktie fiel auch unter die in Rot eingezeichnete aufsteigende Trendlinie.

Am wichtigsten ist, dass der Aktienkurs von Marathon Digital unter die 50- und 100-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitte gefallen ist. Es nähert sich auch der wichtigen Unterstützungsmarke von 8,56 $, dem niedrigsten Stand im Juni.

Daher wird der Aktienkurs in den kommenden Tagen wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer die Unterstützung bei 8 $ anpeilen. Langfristig wird sich der Aktienkurs jedoch wahrscheinlich erholen. Außerdem hat das Unternehmen seine Bilanz verbessert und verfügt über einen starken Marktanteil in der BTC-Mining-Branche.