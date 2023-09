Der Aktienkurs von W.P Carey (NYSE: WPC) befand sich in den letzten Monaten in einem starken freien Fall. Dieser Ausverkauf verstärkte sich in diesem Monat, als das Unternehmen umfangreiche Änderungen an seinem Geschäft vornahm und seine Dividende effektiv kürzte. Die Aktie stürzte am Dienstag auf einen Tiefstand von 53,98 $ ab, den niedrigsten Stand seit November 2022.

Vermeidet, ein Dividendenaristokrat zu sein

W.P Carey ist ein großer REIT, der derzeit mit über 12 Mrd. $ bewertet wird. Es ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiges Unternehmen für seine Aktionäre. In der Tat hat das Unternehmen seine Dividenden in der Vergangenheit mehr als 24 Jahre in Folge erhöht.

Daher wurden die Anleger überrascht, als das Unternehmen in diesem Monat wichtige Neuigkeiten bekannt gab. Der Umstrukturierungsplan sieht die Ausgliederung des Büroportfolios in ein separates Unternehmen vor.

Das verbleibende Unternehmen wird ein Portfolio von Projekten in den Bereichen Industrie, Lager, Einzelhandel und Selfstorage haben. Dieses Geschäft hat eine Belegungsrate von 99,3 %. Zu den größten Mietern gehören U-Haul, Apotex und Metro.

Dieser Schritt ist in hohem Maße sinnvoll, da die Bürobranche mit starkem Gegenwind konfrontiert ist. Die Leerstandsquoten steigen, während sich eine Reihe von Fälligkeiten nähert. Außerdem wächst die Branche nicht mehr so schnell wie früher.

Als Teil der Turnaround-Strategie beschloss W.P. Carey, seine Dividendenpolitik neu auszurichten und eine Pro-forma-AFFO-Ausschüttungsquote zwischen 70 und 75 % anzustreben. Außerdem sollen durch die Abspaltung 735 Mio. USD eingenommen werden.

Für die Anleger stellt sich daher die Frage, ob es sinnvoll ist, die WPC-Aktie zu kaufen, zumal das Unternehmen inzwischen stark unterbewertet ist. Durch die Abspaltung wird auch der Ballast des Geschäfts mit Büroflächen beseitigt, der zum jüngsten Ausverkauf der Aktie beigetragen hat.

Daher bin ich der Meinung, dass W.P. Carey ein gutes Unternehmen ist, in das man investieren kann, sobald die derzeitige Überreaktionsphase vorbei ist. Das Unternehmen wird die Chance haben, sein Dividendenwachstum wieder aufzunehmen. Außerdem wird es ein höheres Bewertungsmultiple anziehen, nachdem es sich von seinem Bürogeschäft getrennt hat.

Prognose für den Aktienkurs von W.P Carey

Das Wochen-Chart zeigt, dass der WPC-Aktienkurs bei 83,54 $ ein Double-Top-Muster gebildet hat. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster eines der genauesten rückläufigen Anzeichen. Der Kurs ist inzwischen unter die wichtige Unterstützung bei 65,20 $, dem Tiefststand im Oktober, gefallen.

Die Aktie steht nun kurz vor der Bildung eines Todeskreuzes zwischen den 50- und 200-Wochen gleitenden Durchschnitten. Der MACD hat sich unter den neutralen Punkt bewegt. Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 43,23 $ anvisieren.

