Die pakistanische Rupie ist im Aufwind, auch wenn der US-Dollar-Index (DXY) an Fahrt gewinnt. Das USD/PKR-Währungspaar fiel auf einen Tiefstand von 287,72 und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 16. August. Vom Höchststand in diesem Monat ist es um mehr als 6 % gefallen.

PKR-Gewinne könnten von kurzer Dauer sein

Der USD/PKR-Wechselkurs hat viele Anleger und Analysten überrumpelt. Der US-Dollar-Index (DXY) kletterte auf 106,70 $ und damit auf den höchsten Stand seit November letzten Jahres. Seit dem Tiefststand im Juli hat der Index um fast 7 % zugelegt.

Die meisten Währungen, darunter der Euro, das Pfund Sterling, der Schweizer Franken und der südafrikanische Rand, sind gegenüber dem USD abgestürzt. In einer solchen Situation würde man erwarten, dass eine risikoreiche Währung wie die pakistanische Rupie zu den am schlechtesten abschneidenden zählt.

Der US-Dollar ist stark gestiegen, da die Anleger weiterhin über die Wirtschaft besorgt sind. Der Angst- und Gier-Index ist auf den extremen Angstbereich von 24 abgestürzt, während der VIX sich der Marke von 20 nähert. Darüber hinaus haben amerikanische Aktien nachgegeben, nachdem die Fed weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation in Aussicht gestellt hatte.

Es ist unklar, warum die pakistanische Rupie so stark gestiegen ist, da das Land immer noch gefährdet ist. Ein wahrscheinlicher Grund ist, dass die Regierung aktiv gegen den illegalen Dollarhandel vorgegangen ist. Genauer gesagt, bekämpft die Regierung den Schwarzmarkt, auf dem Menschen ohne jegliche Aufzeichnung Dollar kaufen und verkaufen. Sie bekämpft auch Überweisungen über informelle Kanäle.

Diese Maßnahmen wurden von vielen Wirtschaftswissenschaftlern begrüßt, die glauben, dass sie die Rupie nach ihrem Absturz auf den niedrigsten Stand aller Zeiten wieder aufwerten könnten. Ich glaube jedoch, dass die Fundamentaldaten des Landes nach wie vor in Schwierigkeiten stecken.

Zum einen muss Pakistan im Jahr 2024 eine Zahlung in Höhe von 1 Mrd. $ leisten und weitere im September 2025 und August 2026. Diese Dollar-Fälligkeiten werden die pakistanische Rupie wahrscheinlich stärker unter Druck setzen. Außerdem wird die Rupie im Vorfeld der nächsten Parlamentswahlen wahrscheinlich nachgeben.

USD/PKR Technische Analyse

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Wechselkurs des USD zur PKR in den letzten Wochen in einem steilen freien Fall befand. Er ist von einem Hoch von 307,27 auf ein Tief von 287,76 abgestürzt. Das Paar hat sich unter den 50- und 25-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt bewegt. Der aktuelle Kurs ist wichtig, da er am 12. Juni, 26. Juli und 3. August am höchsten war.

Daher gehe ich davon aus, dass das USD/PKR-Paar den Aufwärtstrend wieder aufnehmen und das Allzeithoch von 307,27 erneut erreichen wird. Der Stop-Loss für diesen Handel wird bei 280 liegen.