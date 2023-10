Der iShares TIPS Bond (TIP) ETF hat sich in den letzten Tagen erholt, da die Sorgen um die US-Inflation gestiegen sind. Nachdem er letzte Woche auf 101,67 $ (Tiefststand im März 2020) fiel, erholte er sich um fast 2 %. Er liegt weiterhin 5 % unter dem bisherigen Jahreshoch.

Die Erholung von TIP erfolgte, als der ETF in diesem Monat Zuflüsse verzeichnete. Daten von ETF.com zeigen, dass die Zuflüsse in den Fonds in diesem Monat um über 300 Mio. $ gestiegen sind, sodass sich das Gesamtvermögen auf über 20,8 Mrd. $ erhöht.

TIP verzeichnete im August und September Abflüsse. Insgesamt hat er in diesem Jahr über 1,6 Mrd. $ verloren, seit die Inflation auf 3,6 % gesunken ist.

Die aktuelle Erholung der Zuflüsse erfolgte nach den US-Inflationsdaten der letzten Woche. Nach Angaben des US-Büros für Arbeitskräftestatistiken (BLS) sanken die Gesamt- und Kerninflation im Jahresvergleich auf 3,6 % bzw. 4,6 %. Dennoch stiegen die beiden Werte im Monatsvergleich, als der Benzinpreis in die Höhe schoss.

Unterdessen stiegen die Inflationserwartungen in Amerika im September stark an, da die Verbraucher weiterhin über die Energiepreise besorgt sind. Darüber hinaus waren wichtige Teile des VPI-Berichts, wie z. B. der Wohnungsbau, in den letzten Monaten recht stark.

Inflation expectations jumped in October per @UMich consumer sentiment update … 1y expectations up to 3.8%; 5-10y expectations back up to 3% pic.twitter.com/FPuFHiAtGm — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 13, 2023

Zwar sind die Benzinpreise in letzter Zeit etwas zurückgegangen, doch könnte der anhaltende Krieg zwischen Israel und der Hamas zu höheren Ölpreisen führen. Diese Befürchtungen werden sich noch verstärken, wenn sich der Krieg ausweitet und Länder wie den Iran anzieht.

Der iShares TIPS Bond ETF (TIP) ist ein Fonds, der darauf ausgelegt ist, TIPs abzubilden, bei denen es sich um Staatsanleihen handelt, deren Wert mit der Inflation steigt. Der TIP-ETF ist in den letzten Monaten gefallen, da die Inflation von ihrem pandemischen Höchststand von fast 10 % zurückgegangen ist.

Der nächste wichtige Katalysator für den TIP ETF wird der anhaltende Krieg in Israel und seine Auswirkungen auf den Energiesektor sein. Er wird auch auf die Rohölpreise reagieren, die in den letzten Monaten gestiegen sind. Brent ist auf 90,9 $ geklettert, während West Texas Intermediate (WTI) auf 86,5 $ gestiegen ist.