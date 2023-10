Der Aktienkurs von Banco Santander (BME: SAN) wird diese Woche im Rampenlicht stehen, da das Unternehmen seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Die Aktie ist kürzlich zurückgegangen und notiert bei 3,42 €, was einem Rückgang von mehr als 10 % gegenüber dem Höchststand in diesem Jahr entspricht. Der Kurs bewegt sich nahe dem niedrigsten Stand seit dem 1. Oktober.

Die Ergebnisse von Santander stehen an

Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf. In den letzten zwei Wochen veröffentlichten große amerikanische Unternehmen wie JPMorgan, Morgan Stanley und Goldman Sachs gemischte Finanzergebnisse. Und am Dienstag übertrafen die Gewinne von Barclays knapp die Schätzungen.

Banco Santander, gemessen an der Bilanzsumme die viertgrößte europäische Bank, wird am Mittwoch ihre Ergebnisse vorlegen. Es verfügt über ein Vermögen von über 1,7 Bio. € und ist damit nur kleiner als HSBC, BNP Paribas und Credit Agricole. Es hat insgesamt über 164 Millionen Kunden und 99 Millionen aktive Kunden.

Santander ist größtenteils eine globale Bank mit Niederlassungen in mehreren Ländern, darunter Spanien, Brasilien, Polen und Mexiko. In neun ihrer Schlüsselmärkte gehört sie zu den Top-3-Banken. Diese Diversifizierung hat Vor- und Nachteile. Die größte Herausforderung betrifft einige seiner Schlüsselmärkte wie Argentinien, das gerade einen großen wirtschaftlichen Zusammenbruch durchlebt.

Santander profitiert wie andere Banken von den hohen Zinsen in seinen Schlüsselmärkten. In Europa hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen auf ein Rekordhoch von über 4 % angehoben. Dies bedeutet, dass das Unternehmen eine höhere Nettozinsmarge erzielt.

Den jüngsten Ergebnissen zufolge stieg der Zinsüberschuss des Unternehmens im 1. Halbjahr auf 20,9 Mrd. €. Der Bruttogewinn kletterte auf 28,2 Mrd. €, während das Nettobetriebsergebnis 15,755 Mrd. € betrug. Der Gewinn vor Steuern sank auf 5,1 Mrd. €. Der Gewinn von Santander stieg im letzten Quartal sprunghaft auf 2,7 Mrd. €.

Die Herausforderung für Santander besteht darin, dass sich die europäische Wirtschaft langsamer erholt. Dies ist wichtig, da das Unternehmen den größten Teil seines Geldes in Europa verdient. Südamerika, der andere große Teil seines Geschäfts, erholt sich ebenfalls nicht so schnell.

Prognose für den Aktienkurs von Banco Santander

SAN-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von Santander ein Triple-Top-Muster gebildet hat. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster eines der am stärksten Abwärtssignale. Die Halslinie dieses Musters liegt bei 3,3325 €.

Die Santander-Aktie ist auch unter den 50- und 100-Tage-EMA (Exponential Moving Averages) gefallen. Der Relative Strength Index (RSI) ist unter den neutralen Wert von 50 gesunken. Daher sind die Aussichten für die Aktie im Vorfeld der Gewinne negativ.

Sollte dies der Fall sein, liegt die nächste wichtige Marke bei 3 €, dem Tiefststand vom 26. Juni. Sollte dies der Fall sein, könnte die Aktie um mehr als 11,71 % fallen. Diese Einschätzung würde sich bestätigen, wenn die Aktie unter die Halslinie bei 3,3325 € sinkt.