Der Aktienkurs von Vestas Wind Systems (ETR: VWS) setzte seinen Abwärtstrend fort, da die Besorgnis über die Windindustrie andauert. Die Aktie fiel am Mittwoch nach dem überraschenden Ergebnisbericht von Orsted um mehr als 2 %. Sie ist seit ihrem Höchststand im Jahr 2022 um mehr als 53 % abgestürzt.

Ergebnisse von VWS liegen vor

Copy link to section

Für die Unternehmen der Windenergiebranche war es eine harte Zeit. Letzte Woche brach die Aktie von Siemens Energy um über 30 % ein, nachdem das Unternehmen Garantien von der deutschen Regierung beantragt hatte.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Und am Mittwoch stürzte die Orsted-Aktie ab, nachdem das Unternehmen sein US-Windgeschäft im Wert von 4 Mrd. $ abgeschrieben hatte. Mehrere andere Unternehmen des Sektors sind in den letzten Monaten stark abgestürzt.

Das Gleiche geschieht in der Solarenergiebranche, wo Unternehmen wie Sunrun und Enphase Enphase Energy in den letzten Monaten einen Einbruch erlitten haben. Gleichzeitig haben Unternehmen wie BP und Shell Pläne angekündigt, ihre Ziele für saubere Energie zurückzuschrauben.

Vor diesem Hintergrund wird Vestas Wind Systems am 8. November seine Finanzergebnisse für das 3. Quartal veröffentlichen. Die Erwartungen der Anleger an die Ergebnisse des Unternehmens sind gering, da die hohen Zinsen die Branche beeinträchtigen.

Zunächst einmal ist Vestas Wind Systems ein Unternehmen, das Windkraftanlagen auf drei Plattformen bereitstellt: EnVentus-, 4-MW- und 2-MW-Plattformen. Das Unternehmen wird wahrscheinlich ein langsames Wachstum verzeichnen, da sich die Nachfrage in der Branche verschlechtert.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass der Auftragseingang des Unternehmens im 2. Quartal um 8 % stieg. Der Umsatz stieg um 4 % auf über 3,4 Mrd. €. Dieser Anstieg wurde durch ein 29%iges Wachstum bei den Dienstleistungen begünstigt, was zur Steigerung der Margen beitrug.

Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem Auftragsbestand von über 31,6 Mrd. €, der Großteil davon in der EMEA-Region, gefolgt von Amerika und APAC. Da sich die Branche nun verlangsamt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Geschäft des Unternehmens verlangsamen wird.

Prognose für den Aktienkurs von Vestas Wind Systems

Copy link to section

VWS-Chart via TradingView

Der Wochen-Chart zeigt, dass sich der VWS-Aktienkurs in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befand. Die Aktie ist von einem Höchststand von 318,4 DKK im Jahr 2021 auf einen Tiefststand von 132,98 DKK gesunken. Sie hatte Mühe, sich von der Unterstützung bei 132,98 DKK zu lösen. Infolgedessen hat die Aktie ein sogenanntes Double-Bottom-Muster gebildet.

Der Aktienkurs von Vestas Wind Systems bleibt unter den 50- und 200-Wochen gleitenden Durchschnitten. Die beiden haben gerade ein Todeskreuz-Muster gebildet, das eines der beliebtesten Abwärtssignale auf dem Markt ist.

Daher sind die Aussichten für die Aktie pessimistisch, wobei die nächste wichtige Unterstützungsmarke bei 132,98 liegt. Ein Rückgang unter diese Unterstützung würde das Double-Bottom-Muster ungültig machen und zu einer weiteren Abwärtsbewegung bis zur psychologischen Marke von 100 € führen.