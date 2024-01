Laut Amundi, dem größten Hedgefonds Europas, ist der GBP/USD-Wechselkurs diese Woche zurückgegangen und das Schlimmste steht dem Pfund Sterling noch bevor. Das Paar, das am 14. Dezember seinen Höchststand bei 1,2785 erreichte, ist auf etwa 1,2600 zurückgegangen.

Amundi Short-Position auf Pfund Sterling

Der GBP/USD-Wechselkurs könnte weiter abstürzen, wenn die Analysten von Amundi richtig liegen. Sie glauben, dass er in den kommenden Monaten um mehr als 4 % abstürzen könnte, da die Bank of England (BoE) die Zinssätze senken wird.

Diese Ansicht wurde durch die jüngsten Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich bestätigt. Ein Anfang des Monats veröffentlichter Bericht zeigte, dass das Lohnwachstum im November ins Stocken geraten ist. Ein weiterer Bericht zeigte, dass die britische Wirtschaft nicht mehr wächst.

Und am Mittwoch zeigten Daten des Office of National Statistics (ONS), dass die Inflation des Landes im November weiter gesunken ist. Der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) sank um 0,2 %, während der Kern-VPI um 0,3 % fiel.

Dieser Rückgang entsprach einem Minus von 3,9 % bzw. 5,1 % gegenüber dem Vorjahr. Obwohl diese Zahlen immer noch über dem Ziel der BoE von 2 % liegen, bedeuten sie, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen.

Daher glaubt Amundi, dass die BoE einen größeren Anreiz hat, die Zinsen schneller als die Federal Reserve zu senken. Tatsächlich fragen sich einige Analysten, ob die Fed die Zinsen senken sollte, da es der Wirtschaft mäßig gut geht.

Es wird erwartet, dass die für später am Donnerstag geplanten Wirtschaftszahlen zeigen, dass die Wirtschaft im 3. Quartal um über 5 % gewachsen ist. Ein weiterer wichtiger Bericht der Atlanta Fed zeigt, dass die Wirtschaft im 4. Quartal um etwa 2 % gewachsen ist.

Großbritannien hingegen befindet sich in einer schwierigen Lage und steht kurz vor einer Rezession. Die am Freitag erwarteten Einzelhandelsumsätze werden dies wahrscheinlich bestätigen. Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Einzelhandelsumsätze des Landes im November im Jahresvergleich um 1,8 % zurückgegangen sind. Es wird erwartet, dass die BIP-Zahlen zeigen, dass die Wirtschaft im 3. Quartal kaum gewachsen ist.

Da die Inflation auf das Ziel von 2 % sinkt und die Wirtschaft am Rande einer Rezession steht, rechnet Amundi daher mit einer Zinssenkung der BoE um 125 Basispunkte in den kommenden Monaten. In einer Notiz sagt ein Analyst des Fonds:

Wir gehen davon aus, dass das Pfund zusammenbrechen wird. Wir glauben, dass die derzeitige Outperformance überhaupt nicht mit der Angst vor einer Rezession zusammenhängt. Wir müssen uns vor Augen halten, dass das Schlimmste für die britische Wirtschaft noch nicht eingetreten ist.

GBP/USD Technische Analyse

GBP/USD-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich das GBP/USD-Paar in den letzten Wochen auf einem Erholungspfad befand. In diesem Zeitraum blieb das Paar über den 50- und 25-Tage-Exponential Moving Averages (EMA).

Am wichtigsten ist, dass sich ein steigendes Keilmuster gebildet hat, das in Grün dargestellt ist. Es hat sich auch ein kleines Double-Top-Muster gebildet. Daher sind die Aussichten für das Paar pessimistisch, wobei der nächste wichtige Punkt bei 1,2500 liegt.