Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) steht im Fokus, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen auf dem bevorstehenden Vibrant Gujarat Summit Pläne zur Errichtung seiner ersten Fabrik in Indien bekannt geben könnte.

Tesla hat diese Pläne noch nicht bestätigt

Es wird erwartet, dass Premierminister Narendra Modi und Elon Musk, der Geschäftsführer von Tesla, an der für Januar 2024 geplanten Veranstaltung teilnehmen werden.

Wie die Economic Times berichtet, ist der Elektroautohersteller am Bau einer Produktionsstätte im westlichen Bundesstaat Gujarat interessiert.

Tesla selbst hat jedoch bisher keine offiziellen Pläne für die Errichtung einer Fabrik in Indien bekannt gegeben.

Der Bericht kommt zu einer Zeit, in der sich Elon Musk mit den Gewerkschaften in ganz Skandinavien auseinandersetzen muss. Die Aktien von Tesla Inc. sind gegenüber ihrem bisherigen Jahreshoch beim Schreiben um fast 14 % gefallen.

Tesla will einen Vorzugszollsatz von 15 %

Laut mehreren Medienberichten will Tesla Inc. sein Model 3, das Model Y und sogar ein neues, preiswerteres Fließheckmodell in Indien auf den Markt bringen.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Regierung von Gujarat bisher nicht bestätigt hat, dass der Elektroauto-Gigant tatsächlich Interesse am Bau einer Produktionsstätte im fünftgrößten indischen Bundesstaat gezeigt hat.

Letzten Monat wurde berichtet, dass Tesla bis zu 2,0 Mrd. $ in den Bau eines Werks in Indien investieren will, sofern die Regierung in den ersten zwei Jahren des Betriebs des Werks einem ermäßigten Zollsatz von 15 % auf importierte Fahrzeuge zustimmt.

Erst vor wenigen Tagen hat sich die einflussreiche Investorin Cathie Wood mit Aktien von Tesla Inc. eingedeckt.