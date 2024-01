Die indische Rupie bewegte sich in den vergangenen vier Monaten in einer Spanne, da sich die Händler auf die Maßnahmen der US-Notenbank und der Reserve Bank of India (RBI) konzentrierten. Der USD/INR-Wechselkurs blieb unverändert bei 83,20, wo er seit September verharrt. Er liegt weiterhin etwa 2,82% von seinem Tiefstand im Januar und über 15% von seinem Tiefstand im Jahr 2021 entfernt.

Entscheidungen der RBI und der US-Notenbank

Der Kurs des USD gegenüber der INR verharrte in einer Konsolidierungsphase, während der US-Dollar-Index (DXY) auf ein Mehrmonatstief zurückfiel. Dies geschah, als die Händler die Maßnahmen der US-Notenbank und der RBI bewerteten.

In den USA hat die US-Notenbank die Zinsen auf ein Zwei-Dekaden-Hoch im Jahr 2023 angehoben. Zuletzt signalisierte die Bank auf ihrer Dezembersitzung, dass sie 2024 drei Zinssenkungen vornehmen wird. Es war das erste Mal, dass die Beamten auf Zinssenkungen hinwiesen.

Dennoch wird die US-Notenbank bei der Festlegung des Zeitpunkts für Zinssenkungen weiterhin von den Daten abhängig sein. Die jüngsten Daten zeigten, dass die persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) im November weiter fielen.

Es gibt auch Anzeichen für eine Verlangsamung der amerikanischen Wirtschaft. Das vielbeachtete Atlanta Fed Now Tool schätzt, dass die Wirtschaft im vierten Quartal um 2,6 % gewachsen ist, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Wachstum von 5,3 % im dritten Quartal.

Unterdessen hat die indische Zentralbank (RBI) den Leitzins bei 6,5 % belassen, da die Inflation leicht über der 4 %-Marke liegt. Sie fiel im Oktober auf ein Viermonatstief von 4,87 %, was die RBI zwang, eine restriktive Haltung einzunehmen.

Ökonomen glauben, dass die RBI im dritten Quartal 2024 mit Zinssenkungen beginnen wird. Im Gegensatz dazu gehen die meisten davon aus, dass die US-Notenbank bereits im März nächsten Jahres mit einer Senkung beginnen wird.

Es wird erwartet, dass die indische Wirtschaft im Jahr 2024 recht dynamisch bleibt. Die Ökonomen der RBI gehen davon aus, dass sie 2024 um 7 % wachsen wird, nach zuvor 6,5 %. In den USA wird die Wirtschaft den Schätzungen zufolge in diesem Jahr nur um 1,5 % wachsen.

Technische Analyse USD/INR

Der USD/INR-Wechselkurs hat sich in den letzten Monaten in einer Konsolidierungsphase befunden. Auf dem Tages-Chart hat sich das Paar am 50-Tage- und 25-Tage-EMA (Exponential Moving Averages) konsolidiert. Außerdem hat sich ein aufsteigendes Dreiecks-Muster gebildet, während die Average True Range (ATR) flach ist.

Daher sind die Aussichten für diese Paarung vorerst neutral. Ein Aufwärtstrend wird sich bestätigen, wenn der Kurs den Widerstand bei 83,43, der Oberseite des aufsteigenden Dreieck-Musters, überwindet.