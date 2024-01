Indien stößt auf „erstes Öl“ und tritt dem „weltweiten Tiefsee-Club“ bei

Nachdem Indien im vergangenen Jahr erhebliche Lithiumressourcen identifiziert hatte, begann es am 7. Januar 2024 mit der Förderung frischer Rohölreserven im Deep-Water-Block 98/2 im Krishna-Godavari-Becken.

Das Projekt liegt etwa 30 km vor der Küste von Kakinada, Andhra Pradesh.

Indiens Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), ein Fortune-200-Unternehmen, hat Berichten zufolge vier von insgesamt 26 Bohrlöchern am Standort im Golf von Bengalen aktiviert.

Während die ersten Arbeiten an dem Projekt im Jahr 2016–17 begannen, führten pandemiebedingte Störungen zu Verzögerungen, die das zentrale öffentliche Unternehmen unter der Leitung des Ministeriums für Erdöl und Erdgas erfolgreich überwunden hat.

Da Phase 2 nun abgeschlossen ist, wird erwartet, dass der äußerst bedeutende Fund bei vollem Betrieb 45.000 Barrel pro Tag liefern wird, was die nationale Produktion um 7 % steigern wird.

Darüber hinaus wird das Projekt Gas produzieren, das 7 % der Gesamtproduktion des Landes entspricht, wenn Phase 3 des Projekts im Mai-Juni 2024 abgeschlossen ist.

Bei dieser Gelegenheit gab der Unionsminister für Erdöl und Erdgas, Hardeep Singh Puri, in einer Pressekonferenz bekannt:

… Ich freue mich, allen meinen Landsleuten mitteilen zu können, dass gestern das erste Öl gefördert wurde … Ich möchte ONGC und allen, die dies möglich gemacht haben, gratulieren.

Bezogen auf die Produktion von ONGC wird erwartet, dass das Projekt die jährlichen Öl- und Gasmengen um 11 % bzw. 15 % steigern wird.

Aufbau der Energieautarkie Indiens

Als drittgrößter Ölimporteur musste Indien in der Vergangenheit eine große Haushaltslast auf sich nehmen, um die notwendigen Zahlungen für seine etwa 85-prozentige Abhängigkeit von Ölimporten zu leisten.

Als Vorsitzender des Independent Energy Policy Institute, einer Denkfabrik mit Sitz in Neu-Delhi, und Distinguished Research Fellow am Oxford Institute for Energy Studies begrüßte Narendra Taneja den Schritt als „einen sehr großen Schritt“ um Indiens Energiepräsenz zu sichern und die Energieabhängigkeit des Landes zu verringern.

Er fügte hinzu,

…(das sind) sehr gute Nachrichten, denn auf der Welt gibt es nur 7 oder 8 Länder, die über die Fähigkeiten und Techniken verfügen, in die Tiefsee vorzudringen, um Öl- und Gasressourcen zu identifizieren und dann auch mit der Förderung zu beginnen … Indien ist jetzt Teil des weltweiten Tiefsee-Clubs für Öl und Gas …

Diese bedeutende Entwicklung erfolgt kurz nachdem Indien Ende 2023 ein vorläufiges Öl- und Gasabkommen mit Guyana unterzeichnet hat.

Ölnachfrage und -raffinierung

Ein Anfang dieser Woche veröffentlichter Reuters-Bericht ergab, dass die Treibstoffnachfrage in Indien mit einem Anstieg von 6,2 % gegenüber dem Vormonat und 2,6 % gegenüber dem Vorjahr ein 7-Monatshoch erreicht hat.

Um die Energieposition des Landes weiterhin zu sichern, wird erwartet, dass die Raffineriekapazität bis 2028 deutlich um über 20 % steigen wird.