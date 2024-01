Die Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat nach monatelangen Beratungen endlich elf Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt. Diese Entscheidung entsprach den Erwartungen der meisten Analysten, da die Sponsoren alle von der Behörde gewünschten Empfehlungen berücksichtigt hatten. So verfügten beispielsweise alle diese Fonds über eine Überwachungsklausel, die Manipulationen verhindern soll.

SEC genehmigt einen Spot-Bitcoin-ETF

Da die Spot-Bitcoin-ETFs voraussichtlich am Donnerstag mit dem Handel beginnen werden, stellt sich die Frage, welche nächsten Krypto-ETFs die SEC genehmigen wird. Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hat bereits einen Spot-Ethereum-ETF beantragt. Grayscale könnte auch die Umwandlung seines Ethereum Trust (ETHE) in einen Spot-ETF beantragen. Das Unternehmen gewann 2023 einen großen Rechtsstreit gegen die SEC wegen dieser Umwandlungen.

Ethereum ist als ETF sinnvoll, nachdem die SEC mit der Genehmigung eines Spot-BTC-ETF einen Präzedenzfall geschaffen hat. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum. Die SEC hat lange behauptet, dass Bitcoin kein Wertpapier sei. Ethereum hat sich nach der Merge 2022 von einer Proof-of-Work (PoW)-Krypto zu einer Proof-of-Stake (PoS)-Krypto entwickelt.

Daher hat Gary Gensler von der SEC schon lange davor gewarnt, dass er Ethereum aufgrund des Staking-Elements als Wertpapier betrachtet. Er glaubt, dass Ethereum-Staker von der Behörde geschützt werden sollten. Wer bestimmt zum Beispiel die Staking-Belohnung?

Neben Ethereum sind Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Tron (TRX) und Solana (SOL) weitere Kryptowährungen, für die ETF-Anträge eingereicht werden könnten. Dies sind die anderen größten Kryptowährungen der Welt mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von über 120 Mrd. $.

Jede dieser Coins steht vor großen Herausforderungen, was die Genehmigung eines ETF angeht. Im Fall von Tron kämpft die SEC mit Justin Sun und seinen Unternehmen. In einer Klage behauptete die SEC, dass Sun und seine Unternehmen die TRX- und BitTorrent-Token durch “exzessiven Wash-Trading” manipuliert haben. Aufgrund dieses Rufs bezweifle ich, dass irgendein Unternehmen einen Spot-ETF beantragen möchte.

Avalanche, Solana und Cardano stehen ebenfalls vor der gleichen Herausforderung, wie Ethereum. Sie alle verfügen über Staking-Funktionen, die nach Ansicht der SEC reguliert werden sollten. Im Falle von Solana erinnert sich die SEC noch an die enge Verbindung mit FTX und Sam Bankman-Fried.

XRP von Ripple hat einen klareren Weg zur Akzeptanz, da ein Richter bereits entschieden hat, dass es sich nicht um ein Wertpapier handelt. Dies war ein schwerer Schlag für die SEC, die im Jahr 2020 eine große Klage angestrengt hatte. Ripple ist auch ein großer Akteur in der Kryptoindustrie mit einer Marktkapitalisierung von über 32 Mrd. $.

Dennoch werden die nächsten ETF-Anträge vom Erfolg der elf Bitcoin-ETFs abhängen, die von der SEC zugelassen wurden. Wenn die Zuflüsse stark sind, bedeutet dies, dass auch diese Unternehmen einen solchen Antrag stellen werden.