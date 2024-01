Das Vereinigte Königreich hat heute Morgen seine BIP-Zahlen für den Dreimonatsdurchschnitt der Monate September bis November 2023 veröffentlicht.

Obwohl das monatliche BIP im November selbst um etwa 0,3 % wuchs, zeigte der Dreimonatsdurchschnitt der drei Monate von September bis November 2023 einen Rückgang des BIP um 0,2 %, was über den Markterwartungen eines Rückgangs von 0,1 % liegt.

Dies folgt dem Rückgang des BIP um 0,3 % von August bis Oktober 2023.

Es droht eine Rezession

Sollten die drei Monate von Oktober bis Dezember (4. Quartal 2023) ebenfalls ein negatives Wachstum aufweisen, wäre dies das erste vollständige Quartal, in dem die Wirtschaft schrumpft, seit sie sich Anfang des Jahres aus einer technischen Rezession herausgearbeitet hat. Nach zwei solchen Quartalen befindet sich das Vereinigte Königreich offiziell in einer technischen Rezession (d. h. zwei aufeinanderfolgende Quartale mit einer Schrumpfung).

Nach Angaben des Office for National Statistics (ONS) lag die Wachstumsrate im ersten Quartal 2023 bei 0,4 %, schrumpfte dann geringfügig um 0,1 % und stagnierte im zweiten und dritten Quartal bei 0,3 %. Dies, nachdem das BIP des Landes fünf Quartale in Folge dramatisch zurückging, von 11,4 % Wachstum im ersten Quartal 2022 auf 0,3 % im zweiten Quartal 2023.

Sollten die Zahlen für das vierte Quartal ein Wachstum von 0,2 % ausweisen, wie es die aktuellen Zahlen nahelegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Vereinigte Königreich für den Rest des Jahres 2024 in eine technische Rezession – wenn nicht gar eine vollständige Rezession – gerät, sehr hoch.

Die Aufschlüsselung der Zahlen

Die monatlichen BIP-Zahlen für November 2023 stiegen um 0,3 %

Die Produktionsleistung Großbritanniens stieg um 0,3 %

Die Dienstleistungsproduktion wuchs um 0,4 %, während die Bauproduktion um 0,2 % zurückging

Eine nicht allzu langsame Schrumpfung

Das BIP des Vereinigten Königreichs ist seit einiger Zeit langsam rückläufig. Im Dezember teilte das ONS mit, dass das BIP des Vereinigten Königreichs von Juli bis September 2023 um schätzungsweise 0,1 % gesunken sei und dass für das zweite Quartal nun von einem Nullwachstum ausgegangen werde, nachdem ursprünglich ein Wachstum von 0,2 % geschätzt worden war.

Ebenfalls im Dezember teilte das ONS mit, dass das BIP im Oktober 2023 um schätzungsweise 0,3 % gesunken sei, nachdem es im September ebenfalls um 0,2 % zurückging, was eine revidierte vierteljährliche Schätzung des Nullwachstums von August bis Oktober ergab.

Ein wenig Hoffnung am Horizont

Während die bisherigen Quartalszahlen düster sind, geben die Monatszahlen für November möglicherweise Anlass zur Hoffnung. Während der Oktober besorgniserregende Rückgänge in der Produktion (minus 1,3 %), im Baugewerbe (minus 0,4 % im Oktober) und im Dienstleistungssektor (minus 0,1 %) aufwies, sind alle drei Bereiche im November gewachsen, vor allem der Dienstleistungssektor.

Sollten die Dezemberzahlen ebenfalls eine Verbesserung zeigen, könnte dies die Hoffnung nähren, dass das BIP im ersten Quartal 2024 wachsen und das Vereinigte Königreich vor seiner zweiten technischen Rezession in weniger als einem Jahr verschont bleiben könnte.