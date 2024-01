Der deutsche DAX-Index ist in einen Konsolidierungsmodus eingetreten, da die globalen Risiken zunahmen und mehrere Beamte der Europäischen Zentralbank (EZB) vor Zinssätzen warnten. Der Index, der die größten deutschen Unternehmen abbildet, notierte mit 16.570 € einige Punkte unter seinem Allzeithoch von 16.995 €.

Globale Risiken und EZB

Der DAX 40 und andere europäische Indizes wie der Stoxx 50 und der FTSE MIB gaben nach, da die Anleger die jüngsten Aussagen von EZB-Vertretern bewerteten. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos warnten die finnischen und französischen Zentralbankgouverneure vor Zinssenkungen.

Die beiden argumentierten, dass es noch zu früh sei, über Zinssenkungen zu sprechen, da die Inflation immer noch hartnäckig hoch sei. Die jüngsten Daten von Eurostat zeigten, dass der Gesamtverbraucherpreisindex (VPI) von 2,4 % im November auf 2,9 % im Dezember gestiegen ist. Die EZB hat ein Inflationsziel von 2 %.

Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation in den kommenden Monaten aufgrund der Eskalation der Krise im Nahen Osten hoch bleiben wird. Der Iran zielte auf einen Ort in der Nähe eines amerikanischen Stützpunkts im Irak, während die Huthis weiterhin Schiffe im Roten Meer ins Visier nahmen.

Dies bedeutet, dass es logistische Herausforderungen geben wird, die voraussichtlich Unternehmen im DAX-Index wie Adidas, Continental, Volkswagen und BMW betreffen werden. Dies führt auch zu höheren Versandkosten.

Die Ökonomen ändern auch ihre Meinung darüber, wann die Fed mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird. In einer Erklärung vom Dienstag sagte Christopher Waller, dass es keine Eile gäbe, die Zinsen zu senken, da die Wirtschaft gut laufe und die Inflationsschocks bestehen blieben.

Daher gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass die erste Zinssenkung wahrscheinlich im Juni und nicht wie von Analysten erwartet im März erfolgen wird. Maßnahmen der Fed und der EZB wirken sich auf deutsche Aktien aus, da es sich bei den meisten davon um globale Unternehmen mit Präsenz in den USA handelt.

Der DAX-Index wird ebenfalls im Rampenlicht stehen, nachdem China schwache Wirtschaftszahlen veröffentlicht hat. Die Wirtschaft wuchs im 4. Quartal um 5,2 % gegenüber dem Vorjahr und verfehlte damit die Schätzungen der Analysten. Diese Zahl entsprach dem, was Chinas Premierminister am Dienstag in Davos sagte. Dies erklärt auch, warum die Indizes Hang Seng und Nifty 50 zurückgingen.

Zalando ist das Unternehmen mit der schlechtesten Performance im DAX-Index in diesem Jahr, da es um fast 20 % abgestürzt ist. Es folgen Unternehmen wie Infineon, BASF, Sartorium und Covestro. Alle diese Unternehmen sind um fast 10 % zurückgegangen. Auf der anderen Seite sind die Top-Performer im Index Rheinmetall, Qiagen, Airbus und MTU Aero, die einen Marktanteil in der Verteidigungsindustrie haben.

Prognose für den DAX-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der DAX 40-Index nach dem Erreichen seines Rekordhochs in einer Konsolidierungsphase befindet. Er sprang auf ein Rekordhoch von 17.000 €. Er hat die wichtige Unterstützung bei 16.527 € erneut getestet, dem höchsten Punkt am 31. Juli letzten Jahres.

Der Index blieb über den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten, während der Relative Strength Index (RSI) ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet hat. Daher wird der deutsche DAX-Index in dieser Woche wahrscheinlich auf der Stelle treten und dann den Aufwärtstrend wieder aufnehmen. In den kommenden Wochen wird er sich wahrscheinlich über 17.000 € bewegen.