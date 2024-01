Der Aktienkurs von ZIM Integrated (NYSE: ZIM) ist ins Stocken geraten, obwohl die Krise im Nahen Osten eskalierte und die Containerschifffahrtsraten in die Höhe schnellten. Die Aktie, die sich mehr als verdoppelt hat und letzte Woche einen Höchststand von 15,40 $ erreichte, ist in den letzten beiden Sitzungen leicht zurückgegangen, da die Dynamik nachlässt.

Auch andere Schifffahrtsaktien haben nachgegeben. Die Aktien des dänischen Unternehmens Maersk sind von ihrem Jahreshöchststand um über 10 % zurückgegangen. Andere börsennotierte Schifffahrtsunternehmen wie Evergreen und Top Ships haben ebenfalls einen Rückgang verzeichnet.

Dieser Rückgang erfolgte, obwohl die Schifffahrtskosten weltweit in die Höhe schnellten. Aus den von Dewry zusammengestellten Daten geht hervor, dass der World Container Index (WCI) in der vergangenen Woche auf 3.777 $ gestiegen ist, gegenüber 1.377 $ im Dezember. Dies ist eine positive Entwicklung für eine Branche, die noch vor einigen Monaten mit Gegenwind bei den Preisen zu kämpfen hatte.

World Container Index

Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die steigenden Versandkosten in den kommenden Quartalen zu höheren Umsätzen und Gewinnen führen werden. Die Auswirkungen werden jedoch davon abhängen, wie lange die Krise im Nahen Osten andauert und welche Kosten sie mit sich bringt.

Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Krise am Roten Meer aufgrund des Eingreifens von Iran und Huthi-Rebellen noch einige Monate andauern wird. Israel hat sich außerdem verpflichtet, die Kämpfe in Gaza noch eine Weile fortzusetzen, bis die Hamas vernichtet ist.

Doch anders als während der Pandemie, als die Versandkosten in die Höhe schossen, werden ZIM Integrated und Maesrk vor einigen Herausforderungen stehen, da sie die längere Route zum Kap der Guten Hoffnung nutzen. Dies bedeutet beispielsweise, dass mehr für Treibstoff und Arbeitskräfte ausgegeben wird.

So hat eine Gewerkschaft, die Seeleute mit Verbindungen zu den USA vertritt, in einer Erklärung erklärt, dass sie mehr Geld erhalten wird, wenn sie der Durchfahrt durch das Rote Meer zustimmt. Dies ist ein wichtiger Schritt, da die Gewerkschaft über 20.000 Beschäftigte hat. Es ist jedoch unklar, wie sich dies auf die Einnahmen auswirken wird, da Unternehmen wie ZIM nur wenige britische und amerikanische Arbeitskräfte an Bord haben. Wie ich kürzlich schrieb, besteht ein weiteres Risiko für ZIM und andere Unternehmen darin, dass in diesem Jahr viele Schiffe in Betrieb genommen werden sollen. Dies wird zu einem erhöhten Angebots- und Preisdruck führen.