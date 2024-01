Pullix (PLX) & Binance Coin (BNB) führen Altcoin-Rallye an; Bitcoin (BTC) verliert an Stärke

Der Kryptowährungsmarkt bleibt im roten Bereich, wobei Bitcoin in den letzten Tagen rund 3 % verlor und bei Redaktionsschluss bei 39.881 $ lag. Die führende Kryptowährung fiel in den letzten sieben Tagen um 6,49 %. Während die Baissiers BTC dominieren, bleiben Pullix (PLX) und Binance Coin (BNB) stabil.

Bitcoin ist anfällig für einen weiteren Rückgang

Copy link to section

BTC fiel im Jahr 2024 zum ersten Mal unter 40.000 $, nachdem es am vergangenen Tag um etwa 3 % zurückging. Die Preisbewegungen in den letzten drei Wochen deuten auf das “Sell-the-News”-Konzept hin, nachdem die USA Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt haben.

Darüber hinaus tragen Miners, kurzfristige Inhaber und Grayscale Investments mit erheblichen Ausverkäufen zum Abwärtstrend bei. Darüber hinaus liquidierten FTX und Alameda im Zuge des Rückzahlungsverfahrens BTC im Wert von rund 1,1 Mrd. $.

In diesem Zusammenhang prognostizierte der Krypto-Analyst Scott einen Rückgang von Bitcoin in Richtung 34.000 $, sobald die dominierende Kryptowährung im Bereich von 39.000 $ an Schwung verliert.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

Der Experte geht davon aus, dass der BTC-Preis in den kommenden Wochen weiter in Richtung des Unterstützungsbereichs um 34.000 $ fallen wird.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pullix (PLX) erregt Aufmerksamkeit mit bemerkenswertem Erfolg

Copy link to section

Pullix feiert erste Erfolge und erregt mit seinem laufenden Vorverkauf weltweit Aufmerksamkeit. Das Projekt hat in der sechsten Phase mehr als 4,28 Mio. $ aufgebracht, was das Vertrauen der Anleger in sein langfristiges Potenzial unterstreicht.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pullix wird aufgrund seines Potenzials, den digitalen Handel mit einem hybriden Ökosystem zu revolutionieren, das die Fähigkeiten zentraler und dezentraler Börsen nutzt, zunehmend optimistisch eingeschätzt.

Die einzigartige Börse wird PLX als Governance-Token verwenden. Die “Trade-to-Earn”-Coins wird es den Nutzern ermöglichen, Belohnungen und passives Einkommen zu genießen, während sie die Plattform nutzen und an verschiedenen Handelsherausforderungen teilnehmen.

Im Gegensatz zu anderen DEXs oder CEXs wird das einfach zu bedienende Pullix seinen treuen Nutzern ein festes Einkommen bieten. PLX ist das Vehikel der Börse für Cashback-Dienste, Werbeangebote und die Verteilung von Belohnungen.

Interessierte Spieler können PLX zum aktuellen Preis von 0,08 $ kaufen und mit beträchtlichen Renditen rechnen, da Experten einen Anstieg auf die 1 $-Marke voraussagen.

Binance Coin bereit für einen massiven Ausbruch

Copy link to section

BNB hat in den letzten Wochen seine Seitwärtsbewegung fortgesetzt. Der Altcoin blieb trotz des Abrutschens von Bitcoin über der 300 $-Marke, und die zunehmende Dynamik unterstreicht die längerfristige Stabilität.

Darüber hinaus trägt das tägliche Handelsvolumen von 15,69 Mrd. $ dazu bei, den Altcoin über Wasser zu halten. BNB wird zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei 311 $ gehandelt und verzeichnet damit ein solides Comeback. Darüber hinaus könnte die stetige zugrunde liegende Nachfrage den Altcoin über seine kurzfristigen Widerstände hinaus treiben.

📊 NEUTRAL: #BNBUSDT | $BNB | 4h



BNB price is facing resistance at $317 to $321 and $330, but indicators suggest a potential recovery.



⚡️ Fast Insights: https://t.co/wfDqnUHExV pic.twitter.com/1sJgUkwm8G — Crypto | #1 Free Signals (@best_analysts) January 21, 2024

Das wird den Weg nach oben in Richtung des 52-Wochenhochs bei 352 $ unter günstigen Marktbedingungen eröffnen.

Weitere Details zum Vorverkauf von Pullix und PLX finden Sie auf deren Website.