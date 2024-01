Wird sich Cardano wieder erholen? Der erfolgreiche Vorverkauf von Rebel Satoshi weckt das Interesse der Anleger

Cardano (ADA) hat es in einem aktuellen Bericht in die Liste der Top 50 Blockchains geschafft. In der Zwischenzeit hat der Coin einen steilen Preisrückgang in der letzten Woche erlebt. Auf der anderen Seite, Rebel Satoshi (RBLZ) verblüffte die Community als Top ICO nach der Beschaffung von über 1,5 Mio. $ in der Finanzierung.

Lassen Sie uns die neuesten Entwicklungen rund um ADA und $RBLZ untersuchen, um die beste Kryptowährung zu finden, in die Sie investieren können!

Cardano schafft es auf die CV VC-Liste der Top 50 Blockchains 2023

Copy link to section

Am 18. Januar 2024 verkündete Cardano stolz seine Aufnahme in den prestigeträchtigen CV VC Top 50 Report 2023 und sicherte sich damit einen Platz unter den Top 50 Blockchains. Diese Anerkennung unterstreicht die bemerkenswerte Entwicklung des Projekts innerhalb des Crypto Valley Ökosystems.

👏 #Cardano is among the top 50 blockchains in the CV VC Top 50 Report 2023!

The report showcases the development of the blockchain and crypto ecosystem across the Crypto Valley.



Download the report👉 https://t.co/a24BfyC7gy#CVVCtop50 #CryptoValley @CV_Labs — Cardano Community (@Cardano) January 18, 2024

Der von CV VC in Zusammenarbeit mit MME veröffentlichte Bericht bewertet Cardano anhand von Marktbewertungen und Finanzierungsdaten und bietet einen umfassenden Überblick über die florierende Blockchain- und Krypto-Landschaft im Crypto Valley.

Überraschenderweise wurde diese positive Nachricht von einem 10,7-prozentigen Rückgang des Preises des nativen Tokens in der letzten Woche begleitet, der von 0,5872 $ auf 0,5238 $ fiel. Ist ADA also die beste Kryptowährung, um jetzt zu kaufen?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

In der Zwischenzeit zeigt Cardano eine steigende Flugbahn für die kommenden Sitzungen. Die Erwartung einer bevorstehenden Hausse und die wachsende Popularität von ADA tragen zu der optimistischen Prognose bei, wobei die Vorhersagen darauf hindeuten, dass der Altcoin die 0,8 $ Marke überschreiten und 0,8860 $ erreichen wird.

Ein eher pessimistischer Ausblick deutet jedoch darauf hin, dass ADA im Jahr 2024 unter 0,7509 $ bleiben könnte, was unterstreicht, wie wichtig es ist, die Marktdynamik und potenzielle Veränderungen der Anlegerstimmung zu beobachten.

Anleger konzentrieren sich auf $RBLZ, das im Vorverkauf über 1,5 Mio. $ aufgebracht hat

Copy link to section

Während der Kryptomarkt über den möglichen Wiederaufstieg von Cardano spekuliert, rückt Rebel Satoshi als Top-ICO ins Rampenlicht. Obwohl RBLZ neu in der Kryptowährungsarena ist, zieht es das Interesse der Investoren auf sich, insbesondere durch seine erfolgreichen Fundraising-Bemühungen während des laufenden Vorverkaufs.

Rebel Satoshi sticht im überfüllten Feld der digitalen Währungen mit seiner transformativen Vision und seinen ehrgeizigen Zielen hervor. Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, die traditionellen Finanzstrukturen in Frage zu stellen und sich für ein dezentralisiertes und von der Community getragenes Finanzsystem einzusetzen.

Rebel Satoshis nativer Token, $RBLZ, hat während seines Vorverkaufs ein beispielloses Wachstum erlebt. Es begann mit der Early Bird Round, in der $RBLZ zu einem Preis von nur 0,01 $ angeboten wurde. Die Dynamik setzte sich fort, und der Preis des Coins stieg in der Monarchs Round 4 um 124 % auf 0,0224 $.

Dieser Wachstumskurs in Verbindung mit der erfolgreichen Einwerbung von über 1,5 Mio. $ an Finanzmitteln unterstreicht das starke Vertrauen des Marktes in Rebel Satoshi und sein Potenzial als Marktführer unter den neuen ICOs.

Es wird erwartet, dass Rebel Satoshi im Februar auf DEXs zu einem Preis von 0,025 $ pro $RBLZ startet, was einen lukrativen Gewinn von 150% für frühe Anleger verspricht. Außerdem können Anleger jetzt $RBLZ-Token mit Bitcoin und 50 Top-Altcoins kaufen!

Für die neuesten Updates und weitere Informationen, besuchen Sie die offizielle Vorverkaufsseite von Rebel Satoshi oder kontaktieren Sie Rebel Red über Telegram.