AT&T Inc. feierte mit der Veröffentlichung seiner Ergebnisse heute Nachmittag ein finanziell starkes Jahr 2023, mit dem nach Angaben des Unternehmens besten jemals erzielten Betriebsergebnis im Bereich Mobility.

Umsatzsteigerung, aber EPS unter den Erwartungen

Das Unternehmen meldete für das 4. Quartal einen Umsatz von 32 Mrd. $, ein Plus von 2,2 % gegenüber 31,3 Mrd. $ im 4. Quartal 2022. Dies lag über den Erwartungen, dass der Umsatz im 4. Quartal gegenüber dem 3. Quartal 2023, in dem ein Umsatz von 30,4 Mrd. $ gemeldet wurde, sinken würde.

Die Umsätze für das gesamte Jahr beliefen sich auf 122,4 Mrd. $, ein Plus von 1,4 % gegenüber 120,7 Mrd. $ im Jahr 2022.

Ein wesentlicher Grund dafür war, dass die Breitbandumsätze für Privatkunden im Gesamtjahr um 8,1 % stiegen und damit über den Prognosen lagen, was auf das Umsatzwachstum von AT&T Fiber von 26,6 % im Jahr 2023 zurückzuführen ist.

Der Gewinn pro Aktie blieb jedoch mit einem bereinigten EPS von 2,15 bis 2,25 $ hinter den Erwartungen zurück, was nach Angaben des Unternehmens “einen erwarteten höheren Abschreibungsaufwand von 0,17 $ beinhaltet”.

“Ein starkes Jahr”

Das Unternehmen sagte in einer Erklärung vor der Eröffnung der Märkte am Mittwoch in den Vereinigten Staaten, dass:

AT&T Inc. (NYSE: T) lieferte starke Ergebnisse für das 4. Quartal und das Gesamtjahr, die durch profitable 5G- und AT&T Fiber-Abonnentengewinne hervorgehoben wurden. Infolgedessen verzeichnete das Unternehmen ein starkes Betriebsergebnis und einen hohen Cashflow aus dem operativen Geschäft und übertraf seine Jahresprognose für das bereinigte EBITDA, das Wachstum der Mobilitätsdienste und des Breitbandumsatzes sowie die zuvor erhöhte Prognose für den freien Cashflow. Solide Ergebnisse im 4. Quartal und ein starker freier Cashflow schließen ein starkes Jahr ab.

Am beeindruckendsten ist vielleicht, dass AT&Ts Betriebskosten im 4. Quartal beträchtlich auf 26,8 Mrd. $ gesenkt werden konnten, was fast einer Halbierung gegenüber den 52,4 Mrd. $ des 4. Quartals 2022 entspricht. Für das Jahr 2023 insgesamt sanken die Betriebskosten von 125,3 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 99 Mrd. $ im Jahr 2023.

Ein genauerer Blick auf die Zahlen:

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg im 4. Quartal um 1 Mrd. $ auf 11,4 Mrd. $, zuzüglich eines freien Cashflows von 6,4 Mrd. $ im 4. Quartal

Der Umsatz im 4. Quartal betrug 32 Mrd. $, 2,2 % mehr als im Vorjahr.

Der freie Cashflow für das Gesamtjahr in Höhe von 16,8 Mrd. $ übertrifft die zuvor angehobene Prognose und liegt um 2,6 Mrd. $ höher als im Vorjahr.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr betrug 38,3 Mrd. $, 2,5 Mrd. $ mehr als im Vorjahr.