Jim Cramer sagt, Apple sei nach seinem iPad-Event „sehr bankfähig“

Jim Cramer sagt, dass Tim Cook, der Vorstandsvorsitzende von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), und sein Team „sehr vertrauenswürdig“ seien, nachdem der Technologieriese am Dienstag neue iPads mit seinem neuesten M4-Chip auf den Markt gebracht hat.

Cramer bekräftigt optimistische Einschätzung zu $AAPL

Es ist das erste Mal seit Oktober 2022, dass der multinationale Konzern neue iPad-Versionen auf den Markt bringt. CEO Tim Cook sagt dazu:

Dies ist der größte Tag für das iPad seit seiner Einführung.

Cramer bekräftigte seine optimistische Haltung gegenüber $AAPL auch deshalb, weil das an der Nasdaq notierte Unternehmen einem WSJ-Bericht vom Dienstag zufolge einen eigenen KI-Chip für Rechenzentren entwickelt.

Er bleibt optimistisch, obwohl Apple letzte Woche einen Rückgang der iPhone-Verkäufe um 10 % im zweiten Quartal des Geschäftsjahres meldete (weitere Informationen). Die Aktien des Technologiegiganten liegen zum Zeitpunkt des Schreibens immer noch 10 % über ihrem jüngsten Tiefstand.

Apples KI-Chip unterscheidet sich von Nvidias

Beachten Sie, dass die Arbeit an einem KI-Chip Apple nicht per se in direkte Konkurrenz zu Nvidia bringt.

Das liegt daran, dass das von ihm entwickelte Produkt für „Inferenz“ verwendet werden soll, während die Produkte von Nvidia hauptsächlich für „Training“ verwendet werden. Dennoch sagte der Moderator von Mad Money in der Sendung „ Squawk on the Street “ von CNBC:

Das ist ein sehr gutes Zeichen, denn es ist der Beginn dessen, was ich als Apples Angriff auf KI betrachte. Man beginnt zu denken, dass es vielleicht ein 25- oder 26-faches Vielfaches verdient.

Am Dienstag bekräftigten die Analysten der Bank of America ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, die zum Zeitpunkt des Schreibens eine Dividendenrendite von 0,55 Prozent zahlt.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.