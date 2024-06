Mizuho empfiehlt den Kauf von Robinhood-Aktien, da die Q1-Gewinne „Gold wert“ sind

Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) hat in den letzten drei Monaten satte 70 % zugelegt, aber ein Analyst von Mizuho ist überzeugt, dass die Rallye in den kommenden Monaten noch weiter anhalten könnte.

Darum lohnt es sich, Robinhood-Aktien zu kaufen

Dan Dolev bekräftigte heute Morgen seine Kaufempfehlung für $HOOD, nachdem das Finanzdienstleistungsunternehmen Quartalsergebnisse gemeldet hatte, die „so gut wie Gold“ waren.

Robinhood, so der Analyst in einem Interview mit CNBC am Donnerstag, laufe offensichtlich „auf Hochtouren“, wenn man bedenke, dass das Unternehmen das erste Quartal mit insgesamt 23,9 Millionen Kunden abschloss – rund 810.000 mehr als im Vorjahr.

Mit einem Anstieg der verwahrten Vermögenswerte um 65 % und einer Umsatzsteigerung von 40 % im Vergleich zum Vorjahr „hätten wir uns kein besseres erstes Quartal wünschen können“, fügte er hinzu.

Beachten Sie, dass die Robinhood-Aktie zum Zeitpunkt des Schreibens um 10 % gegenüber ihrem Jahreshöchststand gefallen ist.

https://www.youtube.com/watch?v=P9FsbGqj4sY

Was könnte $HOOD sonst noch zu einem weiteren Anstieg verhelfen?

Dan Dolev ist überzeugt, dass die jüngsten Gewinne von $HOOD nachhaltig sind, da es derzeit Anteile von Leuten wie Charles Schwab gewinnt. In der Sendung „ Squawk Box “ von CNBC sagte er heute:

Die Leute übertragen ihre Altersvorsorge auf Robinhood. Es wird mehr als nur eine Meme-Aktienhandelsplattform. Das ist die Zukunft von $HOOD. Ich setze es ganz weit oben auf meine Liste.

Der Mizuho-Analyst prognostiziert ein Aufwärtspotenzial für die Robinhood-Aktie auf 21 Dollar, obwohl das an der Nasdaq notierte Unternehmen kürzlich eine „ Wells Notice “ der US-Börsenaufsicht SEC erhalten hat.

Er erwartet, dass $HOOD von der weiteren Expansion des Finanztechnologieunternehmens in Europa und der allmählichen Umsetzung seiner Pläne, auch in Asien Fuß zu fassen, profitieren wird.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.