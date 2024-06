Warner Bros. Discovery: Q1-Gewinne verfehlen Erwartungen

Warner Bros. Discovery, Inc., der in den USA ansässige multinationale Massenmedien- und Unterhaltungskonzern, hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt gegeben.

Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 9,958 Milliarden Dollar und lag damit im Widerspruch zu den Erwartungen der Experten von 10,27 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres, in dem es 10,70 Milliarden Dollar erwirtschaftet hatte, ist dies ein Rückgang von 7 Prozent.

Warner Bros. Discovery, Inc. verzeichnete einen bereinigten Verlust von 4966 Millionen oder 0,40 Dollar pro Aktie. Die Aktien des Unternehmens fielen um 3%.

Im ersten Quartal verzeichneten die Einnahmen aus Netzwerkwerbung einen Rückgang von 11 %. Die gemeldeten Einnahmen aus Netzwerkwerbung beliefen sich auf 1,99 Milliarden US-Dollar.

Das gesamte bereinigte EBITDA betrug für dieses Quartal 2.102 Millionen US-Dollar.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg auf 585 Millionen US-Dollar. Der freie Cashflow stieg auf 390 Millionen US-Dollar, was einer Verbesserung um 1,3 Milliarden US-Dollar gegenüber dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 entspricht.

„Wir sind mit unseren Fortschritten im ersten Quartal zufrieden, wie die starken Ergebnisse bei wichtigen KPIs zeigen. Wir haben in unserem Streaming-Geschäft ein bedeutendes Wachstum erzielt, mit einer schönen Beschleunigung der Anzeigenverkäufe, und im Quartal ein positives EBITDA von fast 90 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Wir werden Max bald in 29 Ländern in ganz Europa einführen, und das Inhaltsangebot für Max im kommenden Jahr ist eines unserer stärksten aller Zeiten. Warner Bros. Pictures hatte ebenfalls einen starken Start ins Jahr als erstes Studio, das sowohl im Ausland als auch weltweit eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen erreichte, und sie haben ein großartiges Programm in Arbeit. Wichtig ist, dass wir selbst in unserem saisonal schwächsten FCF-Quartal erneut einen starken freien Cashflow erzielt haben. Wir unternehmen weiterhin mutige Schritte, um unser Unternehmen für die Zukunft umzugestalten, während wir uns so positionieren, dass wir die bevorstehenden Chancen voll ausschöpfen können.“