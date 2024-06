Lohnt es sich, Unity-Aktien unter dem neuen CEO zu kaufen?

Unity Software Inc. hat in diesem Jahr bereits mehr als 40 % verloren, doch ein Analyst von Benchmark warnt, dass der Kurs in den kommenden Monaten noch weiter absacken könnte.

Unity-Aktie könnte auf 16 Dollar abstürzen

Mike Hickey bekräftigt heute seine Verkaufsempfehlung für das Unternehmen, das Videospielsoftware entwickelt. Sein Kursziel von 16 USD lässt darauf schließen, dass es von hier aus noch weitere 30 % nach unten gehen wird.

Seine jüngste Mitteilung erscheint unmittelbar nach der Veröffentlichung des vierteljährlichen Gewinnberichts von $U.

„Das glanzlose erste Halbjahr erhöht das Ausführungsrisiko für die zweite Jahreshälfte und weckt Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Unity, seine Jahresziele zu erreichen.“

Das in New York börsennotierte Unternehmen meldete einen Umsatzrückgang von 8,0 % auf Jahresbasis und verlor im ersten Finanzquartal pro Aktie mehr als erwartet. Die Unity-Aktie verlor daher am Freitag 6,0 %.

Unity-Aktie fällt aufgrund gedämpfter Prognose

Mike Hickey ist pessimistisch gegenüber Unity Software Inc., auch aufgrund der wenig beeindruckenden Prognose für das Geschäftsjahr 2024.

Das 9,0 Milliarden Dollar schwere Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, bekräftigte gestern Abend zwar seine Prognose für das Gesamtjahr, doch der Benchmark-Analyst bezeichnete sie als nicht ausreichend, da „der Konsens eine Leistung über dem oberen Ende der Spanne erwartete“.

Unity-Aktien zahlen derzeit keine Dividendenrendite. Auch diese Seite der Geschichte ist also nicht besonders spannend.

Beachten Sie, dass Unity Software diese Woche auch Matt Bromberg zum CEO ernannt hat. Er wird später in diesem Monat Jim Whitehurst ersetzen, der als Interims-CEO fungierte. Bromberg war zuletzt Chief Operating Officer von Zynga.

