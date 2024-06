Baumwollvorräte werden voraussichtlich steigen: USDA-Daten zeigen Angebotssteigerung von 5,4 Millionen Ballen in 2024-25

Das US- Landwirtschaftsministerium (USDA) hat seine World Supply and Demand Estimate ( WASD ) für Mai 2024 veröffentlicht und prognostiziert einen deutlichen Anstieg der weltweiten Baumwollvorräte für die Saison 2024-25.

Dem Bericht zufolge dürfte die Baumwollproduktion um 5,4 Millionen Ballen mit einem Gewicht von jeweils 480 Pfund steigen, wobei die weltweite Gesamtproduktion auf 119,05 Millionen Ballen geschätzt wird.

Diese Produktionssteigerung dürfte zu einem Anstieg sowohl des weltweiten Verbrauchs als auch der Endbestände führen.

Nationale und internationale Baumwolldynamik

Der Bericht hebt hervor, dass 116,86 Millionen Ballen der Gesamtproduktion in den Erzeugerländern im Inland verbraucht werden. Der weltweite Baumwollverbrauch soll im Vergleich zum Vorjahr um 3 % steigen.

Da das Produktionswachstum den Verbrauch voraussichtlich übertreffen wird, werden die weltweiten Endbestände voraussichtlich um 2,5 Millionen Ballen auf 83,0 Millionen Ballen steigen.

Regionale Beiträge zur globalen Versorgung

Es wird erwartet, dass deutliche Steigerungen der Baumwollernte in Brasilien, den USA und der Türkei die geringeren Erträge in China und Indien mehr als ausgleichen werden.

Dieser Anstieg des weltweiten Angebots dürfte den Welthandel auf den höchsten Stand seit vier Jahren bringen.

Korrekturen zu früheren Schätzungen

Der WASDE-Bericht revidiert auch die weltweiten Schätzungen für die Saison 2023–24 und zeigt eine höhere Produktion und einen höheren Verbrauch als bisher gemeldet.

Zu den Anpassungen gehört eine Steigerung der Ernte in Australien um 200.000 Ballen und in Indien um 500.000 Ballen. Während die Verbrauchsanpassungen in China und Indien gestiegen sind, wurden in Bangladesch, Brasilien, Pakistan, der Türkei und Usbekistan niedrigere Verbrauchsraten festgestellt.

Folglich wurden die weltweiten Endbestände für 2023–24 um 2,6 Millionen Ballen auf 80,5 Millionen nach unten korrigiert, was hauptsächlich auf historische Verbrauchsrevisionen in Brasilien und Indien zurückzuführen ist.

Ausblick für die US-Baumwollernte

Für die Saison 2024–25 prognostiziert das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) eine größere Baumwollernte in den USA und prognostiziert eine Produktion von 16,0 Millionen Ballen.

Dieser Anstieg ist auf leicht höhere Anbauflächen und deutlich geringere Ernteabbruchraten im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen.

Trotz niedrigerer nationaler Ertragsprognosen wird erwartet, dass die vergrößerten Anbau- und Ernteflächen fast 4 Millionen Ballen mehr einbringen werden als in der letzten Saison.

