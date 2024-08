Elon Musks X entfernt beliebte Krypto-Emojis und hinterlässt die Community verwirrt und besorgt

In einem überraschenden Schritt hat Elon Musks Social-Media-Plattform X mehrere beliebte Kryptowährungs-Emojis entfernt, was in der Krypto-Community für Verwirrung und Besorgnis sorgte.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Die plötzliche Änderung betrifft mehrere digitale Währungen, darunter auch Bitcoin, das diese Emojis seit 2020 verwendet, um die Sichtbarkeit und das Engagement zu erhöhen.

Am 25. Juli entfernte X das Bitcoin-Hashtag-Emoji sowie andere Krypto-Emojis. Diese Symbole waren seit über vier Jahren ein fester Bestandteil der Plattform.

Zu den entfernten Emojis gehören die für Cronos (CRO) und BNB.

Der Zeitpunkt dieser Entscheidung fällt mit dem Beginn der Bitcoin 2024-Konferenz in Nashville, Tennessee, zusammen, was die Verwirrung in der Krypto-Community noch verstärkt.

Das Bitcoin-Emoji wurde erstmals im Februar 2020 von X-Mitbegründer Jack Dorsey eingeführt, zu einer Zeit, als Bitcoin laut CoinGecko bei etwa 10.000 $ gehandelt wurde.

Diese Initiative war Teil einer umfassenderen Anstrengung, Kryptowährungssymbole in die gängigen Interaktionen in sozialen Medien zu integrieren.

Andere Kryptowährungen folgten schnell diesem Beispiel und erstellten ihre eigenen einzigartigen Emojis, um die Sichtbarkeit und das Engagement auf der Plattform zu steigern.

Branchenvertreter äußern Enttäuschung

Copy link to section

Die Entfernung dieser Emojis hat innerhalb der Krypto-Community unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Viele Vertreter der Branche drückten ihre Trauer und Enttäuschung aus und spekulierten über die möglichen Auswirkungen dieser Änderung auf die Preise der Kryptowährungen.

Einige sind der Ansicht, dass das Fehlen dieser visuellen Symbole das allgemeine Engagement und die Sichtbarkeit von Kryptowährungen auf X verringern und sich möglicherweise auf ihre Marktleistung auswirken könnte.

Der Zeitpunkt der Emoji-Entfernung ist besonders bemerkenswert, da er mit der Bitcoin 2024-Konferenz zusammenfällt, bei der hochkarätige Redner auftreten, darunter auch der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump.

Angesichts seines jüngsten öffentlichen Bekenntnisses zu Kryptowährungen und seiner Selbstbezeichnung als pro-Krypto-Kandidat ist Trumps Teilnahme bedeutsam.

Vor der Entfernung der Kryptowährungs-Emojis fügte Musk am 18. Juli ein spezielles Emoji für die Trump-Memecoin MAGA (TRUMP) hinzu.

Dieses Emoji zeigt ein Bild von Trump mit erhobener Faust, als Symbol für seinen Widerstand und sein Überleben nach einem Attentat in Pennsylvania.

Allerdings wurde auch dieses Emoji kurz nach seiner Einführung entfernt und reiht sich damit in die Reihe plötzlicher und unerklärlicher Änderungen auf der Plattform ein.

Welche Auswirkungen wird es auf den Kryptomarkt haben?

Copy link to section

Die Entfernung des Bitcoin-Emojis und anderer wirft Fragen zu den möglichen Auswirkungen auf den Markt auf.

Obwohl Emojis in erster Linie visuelle Symbole sind, spielen sie bei der Interaktion in sozialen Medien eine Rolle und können die Wahrnehmung und Diskussion rund um Kryptowährungen beeinflussen.

Das Fehlen dieser Symbole könnte zu einer verringerten Sichtbarkeit und Beteiligung führen und möglicherweise die Marktstimmung und die Preise der betroffenen Kryptowährungen beeinflussen.

Elon Musks Einfluss auf X und seine unvorhersehbaren Entscheidungen sind weiterhin ein Diskussionsthema innerhalb der Krypto-Community. Seine Aktionen, ob das Hinzufügen oder Entfernen von Funktionen, haben aufgrund seines hohen Bekanntheitsgrades und der großen Nutzerbasis der Plattform oft erhebliche Auswirkungen.

Während sich die Krypto-Community an das Fehlen ihrer geliebten Emojis gewöhnt, wird darüber spekuliert, was als Nächstes kommen könnte.

Wird X neue Funktionen einführen, die die Emojis ersetzen, oder ist dies Teil einer umfassenderen Änderung im Umgang der Plattform mit Kryptowährungen? Nur die Zeit wird zeigen, wie sich diese Änderungen auf die anhaltende Beziehung zwischen sozialen Medien und digitalen Währungen auswirken werden.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.