HSBC stuft ARM Holdings vor der Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse herab: Sollten Sie verkaufen oder behalten?

In einer kürzlichen Änderung, die die Stimmung der Anleger aufgewühlt hat, hat HSBC die Bewertung von ARM Holdings PLC (NASDAQ: ARM) von „Halten“ auf „Reduzieren“ herabgestuft.

Das neue Kursziel für ARM liegt nun bei 105 Dollar (vorher 100 Dollar), vor dem Hintergrund von Bedenken über die hohe Bewertung des Unternehmens und einen schwächelnden Markt für Android-Smartphones.

Diese Herabstufung erfolgt genau zu dem Zeitpunkt, als sich ARM darauf vorbereitet, am Mittwoch seinen Ergebnisbericht für das erste Quartal zu veröffentlichen. Die Aktie wird derzeit bei 149 US-Dollar gehandelt.

Diese Preisgestaltung deutet auf ein potenzielles Abwärtspotenzial von etwa 30 % hin und spiegelt die Befürchtungen hinsichtlich der hohen Bewertung des Unternehmens wider, die beim 72-Fachen seines Gewinns für das Geschäftsjahr 2026 liegt.

Analysten bleiben optimistisch für ARM

Trotz der vorsichtigen Haltung von HSBC bleiben andere Analysten hinsichtlich der Aussichten von ARM optimistisch.

Morgan Stanley hat die Aktie kürzlich von „Equal-Weight“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 107 auf 190 Dollar angehoben, wobei der Schwerpunkt auf der wachsenden Rolle von ARM in der KI am Rande der Netzwerktechnologie liegt.

M Science hat ARM aufgrund seiner Rolle bei der Stromversorgung der Graviton-CPUs von Amazon positiv ins Rampenlicht gerückt, was nach dieser Anerkennung zu einem Kursanstieg der Aktie um 5 % führte.

Auch Analysten der Bank of America haben ihr Kursziel für die Aktie kürzlich angehoben und dabei das Potenzial von ARM hervorgehoben, da die KI-Technologie zunehmend in PCs und Smartphones Einzug hält.

BofA stellte außerdem fest, dass die Verlagerung hin zu geräteinternen KI-Anwendungen ein bedeutender Wachstumstreiber sei. Dies spiegele eine optimistische Stimmung mit einem angepassten Kursziel von 180 US-Dollar wider und würdige die strategische Position von ARM in der sich entwickelnden Halbleiterlandschaft.

ARMs Gewinnerwartungen für das 1. Quartal und Geschäftsgrundlagen

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Ergebnisberichts gehen die Analysten davon aus, dass der GAAP-Gewinn von ARM im ersten Quartal bei 0,17 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 906,5 Millionen US-Dollar liegen wird. Im Vorjahr lag der GAAP-Gewinn bei 0,10 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 675 Millionen US-Dollar.

Die grundsätzliche Geschäftslage von ARM ist weiterhin robust. Der Großteil der Einnahmen von ARM stammt aus IP-Lizenzen an große Technologieunternehmen, wobei laufende Verträge mit Apple, Nvidia und Qualcomm einen wesentlichen Beitrag leisten.

Von KI-Rechenzentren und Edge-Computing-Lösungen werden erhebliche Einnahmequellen erwartet und die Neoverse-Plattform von ARM ist bereit, wachsende Marktsegmente zu erobern.

ARM verfügt über etwa 3 Milliarden US-Dollar in bar und kurzfristigen Anlagen und hat keine Schulden. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt für aggressive Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie strategische Übernahmen. Trotz ausgezeichneter Bruttomargen sind die operativen Margen in letzter Zeit aufgrund erhöhter Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurückgegangen, was auf eine Reinvestitionsphase hindeutet, die auf technologische Fortschritte und Markterweiterung abzielt.

Aktuelle Bewertung von ARM

Die aktuelle Bewertung von ARM bietet ein komplexes Bild. Die Prämie der Aktie spiegelt die strategische Positionierung des Unternehmens in wachstumsstarken Bereichen wie KI und globalen Technologieinfrastrukturen wider. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern liegt das KGV von ARM deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis von ARM bleibt im Vergleich zu den Wettbewerbern hoch, was darauf schließen lässt, dass der Markt weiterhin ein hohes Umsatzwachstum und eine Expansion in neue Technologiebereiche erwartet.

Mit seinen strategischen Investitionen und seiner Marktpositionierung ist ARM in der Lage, seine hohe Bewertung entweder durch nachhaltiges Wachstum zu rechtfertigen oder sich an gemäßigtere Markterwartungen anzupassen.

Ausgehend von diesen grundlegenden Erkenntnissen wird eine genauere Untersuchung der Kursentwicklung der ARM-Aktie mittels technischer Analyse die möglichen Richtungen der Aktienperformance in den kommenden Quartalen weiter verdeutlichen.

Stark auf langfristigen Charts, Schwäche auf kurzfristigen

ARM hatte im vergangenen Jahr einen grandiosen Einstand an der NYSE. Die Aktien stiegen innerhalb weniger Tage nach dem Börsengang um mehr als 30 % vom IPO-Kurs von 51 USD. Bald darauf gerieten sie jedoch in einen Abwärtstrend und fielen bis Ende Oktober unter den IPO-Kurs.

ARM-Chart von TradingView

Dieser Abwärtstrend hielt jedoch nur kurz an, und im November letzten Jahres ging die Aktie in einen Aufwärtstrend über, der bis heute anhält und sich seitdem mehr als verdreifacht hat.

Trotz des jüngsten Kursrückgangs von über 170 USD auf unter 150 USD zeigt die Aktie auf den langfristigen Charts weiterhin eine Aufwärtsdynamik. Anleger, die optimistisch in Bezug auf die Aktie sind, können daher erwägen, sie unter 150 USD mit einem Trailing-Stop-Loss unter ihrem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt zu kaufen.

Wenn die kurzfristige Dynamik wieder in eine bullische Richtung umschlägt, kann die Aktie schon bald neue Allzeithochs erreichen.

Da die Aktie in den mittel- und kurzfristigen Charts Schwäche zeigt, können Händler, die vor den Q1-Ergebnissen pessimistisch auf die Aktie eingestellt sind, eine pessimistische Wette abschließen, sollten aber davon absehen, die Aktie direkt zu shorten. Stattdessen können sie ARMs 140-Dollar-Puts kaufen, die am 2. August unter 5 Dollar auslaufen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.