USD/BRL: Chartmuster deutet auf ein Comeback des brasilianischen Real hin

Der brasilianische Real befindet sich gegenüber wichtigen Währungen wie dem US-Dollar und dem Euro in einem starken Abwärtstrend, da sich die Anleger auf die bevorstehende Entscheidung der Zentralbank konzentrieren. Der USD/BRL-Wechselkurs ist in den letzten sieben aufeinanderfolgenden Monaten gestiegen und wird auf seinem höchsten Stand seit dem 3. Januar gehandelt.

Mais- und Sojabohnenpreise

Der brasilianische Real ist aufgrund der sinkenden Preise einiger seiner wichtigsten Exportgüter abgestürzt. Der Teucrium Corn Fund (CORN), der den Maispreis verfolgt, ist in diesem Jahr um 16 Prozent und in den letzten zwölf Monaten um 26 Prozent gefallen.

Ebenso ist der Teucrium Soybean Fund (SOYB) in den letzten 12 Monaten um 22 % gefallen und notiert auf seinem niedrigsten Stand seit Januar 2022.

Sojabohnen- vs. Maispreise

Der Preisrückgang bei diesen Rohstoffen ist auf die höher als erwartet ausgefallenen Vorräte wichtiger Länder wie Russland, der Ukraine und den USA zurückzuführen.

Der jüngste WASDE- Bericht der USA zeigte, dass die US-Produktion in diesem Jahr um 240 Millionen Scheffel steigen wird. Das Ministerium erwartet, dass der durchschnittliche Preis, den die Erzeuger für die Landwirtschaft erzielen, bei 4,30 Dollar pro Scheffel liegen wird. Damit ist der Preis niedriger als die bisherige Schätzung von 4,40 Dollar.

Sojabohnen entwickeln sich gut, die Produktion in den USA dürfte jedoch um 15 Millionen Scheffel zurückgehen. Das US-Landwirtschaftsministerium schätzt, dass der durchschnittliche Sojabohnenpreis in dieser Saison bei 11,10 Dollar liegen wird, also 10 Cent weniger.

Brasilien leidet unter den niedrigen Mais- und Sojapreisen, da diese zu den größten Devisenbringern des Landes gehören. Zucker, ein weiteres wichtiges Exportgut, ist seit seinem Höchststand im Jahr 2023 um über 33 % gefallen.

Ihre niedrigen Preise wurden durch höhere Energiepreise ausgeglichen, da Brent und West Texas Intermediate (WTI) den größten Teil des Jahres über 80 USD blieben.

Zinssenkungen der brasilianischen Zentralbank

Der USD/BRL-Wechselkurs ist auch aufgrund der anhaltenden Divergenz zwischen der Federal Reserve und der brasilianischen Zentralbank gestiegen.

In den USA hat die Federal Reserve den Leitzins seit Monaten unverändert zwischen 5,25% und 5,50% belassen. Zu dieser Entscheidung kam es, da die Inflation des Landes hartnäckig hoch blieb und über dem Ziel der Fed von 2,0% lag.

In Brasilien hingegen ist die Zentralbank seit letztem Jahr etwas zurückhaltender. Brasilien gehörte zu den ersten Schwellenländerwährungen, die 2023 mit Zinssenkungen begannen. Die erste Senkung erfolgte im Juni, als der Zinssatz noch bei 13,75 % lag. Seitdem liegt er bei 10,50 %.

Diese Kürzungen erfolgten, als die Inflation von ihrem postpandemischen Höchststand von 12 % auf einen Tiefstand von 3,16 % im Mai 2023 sank. In letzter Zeit ist die Inflation jedoch wieder gestiegen und liegt bei 4,23 %.

Analysten gehen daher davon aus, dass die Zentralbank den Leitzins im Laufe dieser Woche unverändert bei 10,5 % belassen wird. Sie wird zudem darauf hinweisen, dass die Zinsen aufgrund der anhaltenden Inflationsentwicklung längerfristig erhöht bleiben werden.

Zinsentscheidung der US-Notenbank steht bevor

Die nächsten wichtigen USD/BRL-Neuigkeiten, die es zu beachten gilt, sind die für Mittwoch angesetzte Zinsentscheidung der US-Notenbank.

Dies wird ein wichtiges Treffen, da die Fed den Ton angeben wird, was im weiteren Jahresverlauf zu erwarten ist. Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins bei diesem Treffen unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % belassen wird.

Dennoch hat die Bank einen Anreiz, auf Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf, insbesondere im September, hinzuweisen. Die Inflation, insbesondere die Kerninflation, ist in den letzten Monaten stark gesunken. Die Kerndaten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) fielen im Juni dieses Jahres auf 2,5%.

Diese Zahlen nähern sich dem 2,0%-Ziel der Fed. Gleichzeitig hat sich der Arbeitsmarkt in den letzten Wochen etwas abgeschwächt. Die Arbeitslosenquote ist auf 4,1% gestiegen, den höchsten Stand seit 2021. Das Bureau of Labor Statistics (BLS) wird am Freitag die neuesten Daten zu den Non-Farm Payrolls (NFP) veröffentlichen.

Jay Powell stellte in einer kürzlichen Stellungnahme fest, dass sich die Fed derzeit vor allem auf den Arbeitsmarkt konzentriere. Weitere Zahlen zeigten, dass die Konjunktur schwächer werde, wie Alan Binder in einem Kommentar im WSJ feststellte.

USD/BRL technische Analyse

USD/BRL-Chart | Quelle: TradingView

Wenn wir uns dem Tagesdiagramm zuwenden, sehen wir, dass der USD gegenüber dem brasilianischen Real in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnete. Er ist vom Juli-Tief von 4,69 auf 5,66 gestiegen. In diesem Zeitraum blieb das Paar über dem wichtigen Widerstandspunkt bei 5,50 und allen gleitenden Durchschnitten.

Das Paar hat jedoch auch ein gefährliches Chartmuster gebildet, das als Doppeltop bei 5,7 bekannt ist und dessen Nackenlinie bei 5,37 liegt. In den meisten Fällen ist dieses Muster äußerst bärisch. Daher wird das Paar USD/BRL wahrscheinlich einen bärischen Ausbruch erleben, da die Verkäufer das wichtige Unterstützungsniveau bei 5,50 anpeilen.

Ein weiterer Aufwärtstrend wird jedoch bestätigt, wenn das Paar über den wichtigen Widerstandspunkt bei 5,70 steigt. Wenn dies geschieht, wird es bis zum nächsten Punkt bei 5,75 steigen.

